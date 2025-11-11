A solução de IA mostra o sucesso inicial na proteção dos golfinhos brancos chineses

XIAMEN, China, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huawei e seus parceiros anunciaram hoje os resultados preliminares de uma solução inovadora baseada em IA projetada para estudar e proteger os golfinhos brancos chineses na baía de Xiamen, na China.

Lançado sob a iniciativa Huawei TECH4ALL há três meses, o projeto até agora:

Identificou 13 golfinhos individuais com base em 2.820 imagens e vídeos.

Alcançou uma taxa de precisão de identificação individual de mais de 90% e uma taxa de reconhecimento para comportamentos complexos de 85%.

Melhorou a eficiência da rotulagem de dados em 400%.

Aumentou o tempo de resposta da aplicação da lei aos navios que aceleram ou invadem áreas de conservação em 65%.

"Os insights baseados em dados gerados pela IA estão ajudando os conservacionistas a formular medidas de proteção direcionadas para entender e responder às ameaças enfrentadas por essa icônica espécie de golfinho e garantir que eles sobrevivam e prosperem na natureza", disse Cui Yangyang, diretor do TECH4ALL Program Office da Huawei.

Os golfinhos brancos chineses são uma espécie protegida nacionalmente que é classificada como vulnerável na Lista Vermelha da IUCN. As principais ameaças na Baía de Xiamen, que abriga 51% da população de golfinhos da China, incluem projetos de navegação, pesca e engenharia costeira.

A poluição sonora, o emaranhamento em equipamentos de pesca e a perda de habitat estão colocando em risco sua sobrevivência a longo prazo.

Em parceria com o Terceiro Instituto de Oceanografia do Ministério de Recursos Naturais da China e a China Mobile, o projeto inclui um sistema de reconhecimento de recursos que pode identificar animais individuais com base nas marcas únicas de suas barbatanas dorsais.

"Com a introdução da IA, as pesquisas agora são mais eficientes e os esforços de conservação mais precisos", disse Wang Xianyan, líder da Equipe de Pesquisa e Conservação de Espécies Marinhas Ameaçadas do Terceiro Instituto de Oceanografia do Ministério de Recursos Naturais da China. "Os dados sobre sobrevivência individual, dinâmica reprodutiva e interações sociais fornecidos pelo sistema de reconhecimento de IA formam uma base essencial para o desenvolvimento de medidas de conservação."

A solução fornece pré-processamento de imagem, inferência e reconhecimento alimentados por IA, corte de imagem da barbatana dorsal, classificação de dados e exibição na nuvem. Cada golfinho tem seu próprio prontuário, permitindo que os pesquisadores rastreiem o status dos indivíduos. Com dados de longo prazo sendo essenciais para a formulação de medidas de proteção, os pesquisadores podem observar o número, a distribuição, a estrutura etária e o comportamento reprodutivo dos golfinhos, além das ameaças que eles enfrentam.

O monitoramento manual anterior era demorado e incapaz de gerar informações confiáveis, essenciais para acompanhar a dinâmica populacional e desenvolver medidas precisas de conservação.

De acordo com o Terceiro Instituto de Oceanografia, os próximos 10 a 15 anos serão críticos para o crescimento da população. O golfinho branco chinês é vital para os ecossistemas marinhos próximos à costa e para o papel do oceano como um sumidouro de carbono. Eles se alimentam de peixes, os quais consomem plâncton. O plâncton, por sua vez, absorve CO 2 e fixa o carbono através da fotossíntese. Ao participar indiretamente do ciclo do carbono através da cadeia alimentar, proteger a população de golfinhos e a integridade do ecossistema oceânico é fundamental para ajudar a lidar com as mudanças climáticas.

Juntamente com a análise alimentada por IA, uma rede 5G-A composta por 10 estações base cobre 330 quilômetros quadrados da área da baía, alcançando uma cobertura perfeita das principais zonas de conservação.

Usando os recursos integrados de detecção e comunicação do 5G-A e combinando dados de radar, terminais visuais, satélites e posicionamento de navios do Sistema de Identificação Automática (AIS), os movimentos da embarcação podem ser rastreados em tempo real dentro de um raio de 20 quilômetros. O sistema fornece alertas com IA em segundos para violações, como invasão de limites ou excesso de velocidade, e o pessoal de aplicação da lei pode usar o monitoramento em terra para verificar violações e localizar rapidamente embarcações infratoras.

Até o momento, 12 embarcações foram investigadas por colocar em risco os golfinhos.

Com os esforços contínuos de pesquisa, juntamente com a aplicação da IA, as vidas secretas da população de golfinhos brancos chineses da Baía de Xiamen estão sendo gradualmente reveladas, dando esperança à sua sobrevivência contínua.

FONTE Huawei