Promovendo a inovação com abertura -- Huawei realiza o sexto Fórum de Inovação e PI

PEQUIM, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 11 de novembro de 2025, a Huawei realizou seu sexto Fórum de Inovação e Propriedade Intelectual (PI), onde a empresa anunciou os vencedores de seu prêmio bianual "Top Ten Inventions". O evento reuniu especialistas em inovação e propriedade intelectual de todo o mundo para explorar a importância da abertura e da proteção da PI para impulsionar a inovação e o progresso social.

A Huawei realizou seu sexto Fórum de Inovação e Propriedade Intelectual (PI) em Pequim

"A inovação aberta impulsiona a sociedade e a tecnologia e está em nosso DNA. Estamos comprometidos com uma abordagem aberta à inovação", disse o diretor jurídico da empresa, Liuping Song. "A Huawei respeita a PI de terceiros e protege a nossa, incluindo patentes, marcas registradas, direitos autorais e segredos comerciais."

Em 2024, a receita de licenciamento de patentes da Huawei foi de aproximadamente US$ 630 milhões. Os royalties de patentes que a Huawei pagou ao longo dos anos são quase três vezes a quantidade de royalties que recebeu.

Marco Alemán, diretor-geral adjunto da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), observou que "a Huawei é uma das principais usuárias globais dos Serviços Globais de PI da OMPI e um forte impulsionador da inovação. Huawei teve 6.600 pedidos publicados no Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) em 2024 e tem sido o principal usuário do sistema PCT desde 2014."

Etienne Sanz de Acedo, CEO da International Trademark Association, enfatizou: "Como um ativo intangível, a PI é uma linguagem universal que traduz inovação e criatividade em valor quantificável."

Ningling Wang, presidente eleita da Licensing Executives Society International, disse que incentiva "líderes do setor, formuladores de políticas, pesquisadores e empreendedores a promover a colaboração, compartilhar conhecimento, reduzir barreiras e praticar o licenciamento responsável."

No fórum, a Huawei revelou as inovações que ganharam seu sexto prêmio Top Ten Inventions, abrangendo uma variedade de domínios de negócios que são essenciais para o desenvolvimento futuro, incluindo computação, sistema operacional HarmonyOS e armazenamento.

Alan Fan, vice-presidente e chefe do Departamento de Direitos de Propriedade Intelectual da Huawei, enfatizou que, como um dos principais contribuintes para a tecnologia no setor de TIC, a Huawei compartilha suas tecnologias por meio de software de código aberto, hardware aberto, registros de patentes, contribuições padrão e trabalhos acadêmicos.

Em 2024, a Huawei publicou 37.000 patentes, estabelecendo um novo recorde para a empresa. Além disso, a Huawei enviou mais de 10.000 contribuições técnicas para organizações de padrões e publicou mais de 1.000 artigos acadêmicos. Enquanto isso, o código-fonte do OpenHarmony cresceu em mais 10 milhões de linhas, com envios de mais de 8.100 colaboradores da comunidade, e o openEuler ultrapassou 10 milhões de instalações.

Até o final de 2024, no campo do padrão celular, mais de 2,7 bilhões de dispositivos 5G foram licenciados sob as patentes da Huawei. No domínio Wi-Fi, mais de 1,2 bilhão de dispositivos eletrônicos de consumo foram licenciados sob as patentes da Huawei. E em multimídia, mais de 3,2 bilhões de dispositivos multimídia foram licenciados sob as patentes de codec de vídeo da empresa. Um total de 48 empresas da Fortune Global 500 são licenciadas da Huawei, direta ou indiretamente.

Heiwai Tang, vice-presidente associado da Universidade de Hong Kong, também discursou no fórum, afirmando: "A inovação é um impulsionador central do crescimento econômico moderno, e sua operação sustentada depende de um sistema de patentes robusto, aberto e globalmente confiável. Tenho o prazer de ver empresas como a Huawei aderindo às normas internacionais de PI, o que maximiza o valor da PI e promove um ecossistema de negócios saudável."

Como parte de seus esforços para impulsionar a inovação aberta, a Huawei lançou o site Chaspark Patent em junho de 2024. É uma plataforma gratuita e robusta para pesquisadores de todo o mundo pesquisarem informações sobre patentes, um serviço que pode ser proibitivamente caro para estudantes, pesquisadores individuais e pequenas organizações em tecnologia. Hoje, a empresa anunciou grandes atualizações para o Chaspark Patent, incluindo novos recursos, como pesquisa semântica e resumo de IA.

Outros palestrantes convidados no fórum incluem Yali Zhu, gerente geral da PatSnap China; Qi Wang, diretor da Clarivate para a Ásia-Pacífico; Mattia Fogliacco, presidente da Sisvel; e Laurie Fitzgerald, presidente da Avanci Vehicle. Eles compartilharam sua própria experiência e melhores práticas em inovação aberta.

Song concluiu afirmando: "Estamos comprometidos em construir um ambiente que proteja a inovação e a PI e trabalhar em estreita colaboração com parceiros do setor para promover a proteção construtiva da PI. Dessa forma, o setor pode continuar a crescer e se desenvolver em conjunto."

Foto

