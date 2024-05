Marketing

All Products HUBLOT REVELA UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA ÚNICA BRAZIL - Portuguese USA - English USA - English USA - español HUBLOT S.A. 18 mai, 2024, 12:40 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo Entre na Unico Experience, criada para destacar o movimento cronógrafo interno da Maison. Os participantes deste mundo digital podem interagir diretamente com um relojoeiro para descobrir a profunda paixão da Hublot pelo artesanato e pela alta tecnologia, em uma celebração do compromisso da marca com a Arte da Fusão. NYON, Suíça, 18 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hublot amplia consistentemente os limites tecnológicos para se aventurar em territórios desconhecidos e compartilhá-los com seus estimados colecionadores. A Unico Experience convida os hóspedes a mergulhar em um ambiente cativante, acessível através de PC ou de qualquer dispositivo móvel, onde podem admirar a arte de fabricar relógios equipados com o movimento cronógrafo Unico próprio. Ao longo da jornada, um relojoeiro virtual irá envolver, explicar e compartilhar o conhecimento necessário para fabricar os relógios da Hublot. Para visitantes selecionados, um verdadeiro relojoeiro será a voz por trás do gêmeo digital, se conectando ao vivo a partir da fabricação em Nyon. Esta experiência única estará disponível exclusivamente de 14 a 18 de maio de 2024. Continue Reading

Além disto, o movimento do cronógrafo Unico é primorosamente representado em 3D, permitindo aos hóspedes obter uma compreensão abrangente de como o calibre HUB1280 funciona depois de totalmente montado.

No fim da visita, um configurador especial fica acessível, permitindo aos hóspedes projetar um relógio personalizado movido pelo movimento cronógrafo Unico. Os visitantes podem escolher entre uma variedade de materiais e tamanhos para a caixa, escolher a moldura e a cor do mostrador, as opções de pulseira e, por sua vez, criar um relógio totalmente personalizável e pessoal. Como detalhe de acabamento, o cliente terá a oportunidade de gravar no relógio um nome, inicial ou data.

Através da sua parceria contínua com a Epic Games, o Grupo LVMH utilizou as tecnologias Unreal Engine e MetaHuman para humanizar o trabalho artesanal da Hublot e proporcionar uma experiência detalhada que proporciona uma percepção e ação sem precedentes sobre a arte da relojoaria suíça.

"Nós da Hublot estamos entusiasmados em apresentar a Unico Experience, uma prova de nosso compromisso inabalável com a inovação e a excelência no mundo da relojoaria. Esta viagem imersiva não só mostra nosso icônico movimento cronógrafo interno Unico, mas também oferece a nossos estimados colecionadores uma oportunidade sem precedentes de interagir com nossos relojoeiros em um mundo digital. O configurador especial marca um marco emocionante, permitindo que nossos hóspedes personalizem seu próprio Big Bang. Este evento exclusivo ressalta nosso compromisso contínuo com a inovação e experiências de luxo personalizadas para nossos valiosos clientes." Ricardo Guadalupe, Diretor Executivo da HUBLOT

Link para Unico Experience:

https://theunicoexperience.hublot.com

HUBLOT

A Hublot é um fabricante suíço de relógios fundado em 1980 e com sede em Nyon. Em seu primeiro relógio, esta empresa fundamentalmente disruptiva combinou ouro com uma pulseira de borracha em uma caixa com design inspirado na escotilha de um navio (hublot em francês). Assim nasceu a Arte da Fusão, unindo tradição, inovação, artesanato, mundos e talentos. Tornou-se a assinatura estética e técnica da marca.

Esta identidade foi reforçada em 2005 com o Big Bang, que atestou uma tecnologia ímpar em termos de complicações, movimentos de fabricação e materiais de última geração. Carbono, titânio, cerâmica e safira foram desenvolvidos neste modelo até extremos técnicos.

Esta abordagem inovadora e de alta qualidade à relojoaria é resumida na sua filosofia "Seja o primeiro, único e diferente". Gradualmente deu origem a outras coleções com designs inovadores: Fusão Clássica, Espírito do Big Bang, Square Bang e Peças de Fabricação. Estes se baseiam em elevados níveis de artesanato, tanto em termos dos materiais tão caros à Hublot (como Magic Gold, cerâmicas de cores vivas e safiras) como em seus movimentos de fabricação (cronógrafo Unico, Meca-10 e complicações altas como o Turbilhão, o Repetidor de Minutos da Catedral e os movimentos específicos das Peças de Fabricação).

O mundo da Hublot se estende a parcerias poderosas, incluindo o futebol. 'Hublot Loves Football' se tornou o slogan nos maiores eventos esportivos do mundo (como a Copa do Mundo da FIFATM, Premier League, Liga dos Campeões da UEFA, UEFA EUROTM) e por meio de seus embaixadores. Este amor pelo futebol continua na arte, no design, na música, no esporte, na gastronomia e na vela. Por último, a implicação da Hublot em projetos ambientais conjuntos com a SORAI e a Polar Pod reflete sua preocupação com as questões da atualidade.

Mais de 135 boutiques em todo o mundo compartilham o fervor e os valores da Hublot, junto com o site de comércio eletrônico Hublot.com.

