HUBLOT 推出獨一無二的沉浸式體驗

新聞提供者

HUBLOT S.A.

20 5月, 2024, 09:06 CST

踏入 Unico Experience 之旅，盡情探索品牌自研計時機芯的奧秘。在當下的數位世界，參加者可以與製錶師直接交流，共同了解 Hublot 對工藝和高科技的熱忱，見證品牌對「融合的藝術」(Art of Fusion) 的堅定承諾

瑞士尼翁2024年5月20日 /美通社/ -- 一直以來，Hublot 勇於突破技術界限，探索前沿領域，並與其尊貴收藏家分享這些非凡成就。Unico Experience 讓賓客猶如置身於迷人寰宇，可透過桌面電腦或任何行動裝置登入，細賞採用品牌自研 Unico 計時機芯的腕錶傑作。在整個體驗之旅，賓客可以與一位虛擬製錶師互動交流，了解 Hublot 腕錶的製作過程所需的專業知識。一位真人製錶師將會為登入的賓客提供數位分身配音，即時從位於尼翁的製錶廠進行連線。這種獨特的體驗於 2024 年 5 月 14 日至 18 日期獨家提供。

另外，Unico 計時機芯以精細的 3D 技術呈現，讓賓客可以全面了解完全組裝後 HUB1280 機芯的運作方式。

The Hublot Unico Experience
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在體驗結束後，賓客可以透過一個特別的配置裝置，設計一枚搭載 Unico 計時機芯的定制腕錶。賓客可以從多種錶殼物料和尺寸中進行選擇，亦可以揀選錶圈和錶面顏色，以及錶帶款式，從而打造完全可自訂的個人化腕錶。在最後為腕錶添上獨特印記時，賓客可以選擇雕刻名字、縮寫字母或日期。

透過與 Epic Games 持續合作，LVMH Group 利用虛幻引擎和 MetaHuman 技術，使 Hublot 的精湛工藝個人化，並以一種前所未有的方式，讓人們細緻體驗瑞士製錶藝術。 

「Hublot 的我們很高興能夠推出 Unico Experience，彰顯了我們對製錶世界的創新和卓越堅定不移的承諾。這次沉浸式旅程不但展示了我們引以為傲的 Unico 自研計時機芯，更為我們尊貴的收藏家提供了前所未有的機會，可以在數位世界與製錶師互動交流。這次特別的配置裝置標誌著激動人心的里程碑，讓賓客可以定制自己專屬的 Big Bang 腕錶。這次獨家活動彰顯了我們對創新的持續堅持，以及為尊貴客戶提供個人化奢華體驗的承諾。」HUBLOT 行政總裁 Ricardo Guadalupe 表示。

Unico Experience 連結：

https://theunicoexperience.hublot.com

HUBLOT

Hublot 是一家瑞士腕錶製造商，成立於 1980 年，總部位於尼翁。這家公司顛覆傳統，首次在腕錶中將黃金與橡膠表帶巧妙融合，錶殼的設計靈感更是源自船舶的舷窗（法語中的 hublot）。融合的藝術 (The Art of Fusion) 就此誕生，將傳統、創新、工藝、世界和天賦融為一體。Hublot 成為品牌的美學和技術標誌。

Hublot 的品牌形象在 2005 年憑著 Big Bang 系列得以強化，展現出品牌在複雜功能、自研機芯以及採用尖端材質方面的無與倫比的專業知識。在這一款腕錶上，碳纖維、鈦金屬、陶瓷和藍寶石水晶玻璃等物料的使用均達到了技術上的極限。

憑藉著「敢為人先、獨一無二和與別不同」 (Be First, Unique and Different) 的品牌哲學，Hublot 開創了顛覆傳統的卓越製錶之道，這種製錶理念逐漸延伸至其他擁有創新設計的腕錶系列：Classic Fusion、Spirit of Big Bang、Square Bang 和 Manufacture Pieces。這些腕錶系列均展現出 Hublot 令人驚嘆的工藝水準，既採用了 Hublot 鍾愛的材質（例如 Magic Gold、鮮艷亮麗的陶瓷和藍寶石水晶玻璃），同時也搭載了 Hublot 自研的機芯（包括 Unico 計時碼表機芯、Meca-10 機芯以及 Tourbillon、Cathedral Minute Repeater 及特製 Manufacture Pieces 等高級複雜功能）。

Hublot 的全球足跡還延伸至與知名合作夥伴建立合作關係，包括足球領域。「Hublot 愛足球」(Hublot Loves Football) 已成爲全球各大頂級運動賽事（例如 FIFA 世界盃TM、英超、歐冠聯賽、歐洲足球錦標賽TM）及其品牌大使的口號。這種對足球的熱愛亦延伸至藝術、設計、音樂、運動、高級餐飲和航海等領域。最後，Hublot 積極參與與 SORAI 和 Polar Pod 攜手推動的聯合環保專案，凸顯其對當今重要議題的關注。

超過 135 間專賣店遍佈全球各地，與 Hublot.com 電子商務網站一起，秉承 Hublot 的熱情和價值觀。

SOURCE HUBLOT S.A.