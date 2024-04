Huion anuncia parceria por meio de doação para a conferência TED 2024

VANCOUVER, BC, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Huion doou recentemente 100 notebooks inteligentes Huion Note à conferência TED 2024. O patrocínio por meio dessa doação decorre da ressonância entre as palavras-chave da marca "Inovador, Elegante, Prático" e o tema das TED Talks 2024, centrado na sustentabilidade e na exploração de produtos criativos.

Com a visão de levar soluções de tinta digital a mais pessoas em todo o mundo, a Huion dedica-se ao desenvolvimento de tecnologias para produtos inovadores e convenientes para inspirar artistas e promover a sua criatividade.

Para isso, a linha de produtos Huion incorpora um compromisso com a funcionalidade técnica e a criatividade. Ao doar os 100 Huion Note aos participantes que se identificam com a nossa missão, nos esforçamos para capacitar as pessoas a explorarem mais o Huion e abraçarem a conveniência de nossas ferramentas práticas e criativas.

O que é o Huion Note?

Lançado em 2022, o Huion Note é um notebook inteligente e versátil que aumenta a produtividade. Ele redefine os recursos de uma nova geração de notebooks, oferecendo sincronização de escrita manual em tempo real com o telefone, armazenamento offline, gerenciamento de documentos e compartilhamento de PDF com apenas um clique.

Além disso, aceita a gravação de traços ao fazer anotações ou desenhar. Esse recurso possibilita que os artistas se lembrem das etapas da criação de uma obra de arte ou ajuda os alunos a se lembrarem do processo de resolução de um problema matemático.

Além do que, funciona como uma mesa digitalizadora, permitindo que os artistas capturem todas as ideias e desenhem em qualquer lugar Por isso, acreditamos que o Huion Note representa uma ferramenta substancial e inovadora para pessoas criativas, que repercutirá com os participantes.

Comparado aos notebooks tradicionais, o Huion Note facilita mais cenários, como sessões de brainstorming, conferências e trabalho em equipe, para proporcionar maior comodidade; é mais como um catalisador para a inovação.

Vencedor do prêmio Golden Pin Design

Em reconhecimento por seu design inovador e funcionalidade, o Huion Note foi homenageado com o Golden Pin Design Award 2022. Esta honra evidencia ainda mais a capacidade do dispositivo de revolucionar o processo criativo.

Uma visão compartilhada para a inovação

Nossa parceria com o TED 2024 por meio dessa doação evidencia o nosso apoio a ideias originais e ao estímulo à criatividade em todas as suas formas. À medida que avançamos, a Huion continua empenhada em desenvolver produtos inovadores e fáceis de usar que inspirem as pessoas a transformar todas as ideias e inspirações em realidade.

Para obter mais informações sobre a Huion e seus produtos, visite o site oficial da Huion em huion.com.

