Apresentação do Kamvas Pro 27 (144 Hz): a primeira mesa digitalizadora com caneta 4K de 27 polegadas do setor com uma taxa de atualização de 144 Hz

LAS VEGAS, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huion, fabricante líder do setor de tablets digitais, tem a alegria de anunciar a mesa digitalizadora Kamvas Pro 27 (144 Hz). Esta nova edição baseia-se nos recursos icônicos Kamvas Gen 3 que conhecemos, incluindo PenTech 4.0 (com 16.384 níveis de sensibilidade à pressão) e alta precisão de cores, além de aumentar a taxa de atualização para 144 Hz, atualizando o vidro para a mais recente tecnologia anti-impressão digital Canvas Glass 3.0 e expandindo a gama de cores.

Uma alta taxa de atualização desempenha um papel crucial nos campos da criação. Isso faz com que a experiência do desenho digital pareça a mais próxima possível do desenho em papel real, permitindo que os criadores mergulhem plenamente no processo criativo. Com a taxa de atualização de 144 Hz, os criadores podem desfrutar de visuais ultrassuaves, entrada de dados fluida com caneta digital e capacidade de resposta em tempo real. Isso é especialmente importante para animações em ritmo acelerado ou para trabalhos detalhados.

Ao trabalhar em animações quadro a quadro, por exemplo, os animadores precisam visualizar as sequências repetidamente. A tela de 144 Hz oferece imagens incrivelmente suaves e nítidas, facilitando a identificação de qualquer movimento não natural, travamento ou tremulação e permitindo ajustes precisos.

Com resolução 4K, a Kamvas Pro 27 (144 Hz) garante que todos os detalhes do seu trabalho artístico sejam renderizados com uma clareza impressionante. A funcionalidade multitoque torna a interação mais intuitiva e agradável, aumentando a eficiência do seu trabalho. As canetas PW600 e PW600S, inclusas — e alimentadas pela PenTech 4.0 — fornecem linhas uniformes e rastreamento preciso do cursor, e mais se parecem com canetas ou pincéis reais.

Além disso, a Kamvas Pro 27 (144 Hz) possui uma ampla gama de cores, cobrindo 99% de sRGB, 98% de Adobe RGB, 98% de DCI-P3 e o recém-adicionado espaço de cores Display P3 (98%). Esteja você trabalhando em ilustrações, animações, comerciais ou projetos 3D, ela oferece imagens vibrantes e de qualidade cinematográfica, com tons e contrastes ricos.

Como a primeira mesa digitalizadora com caneta 4K de 27 polegadas do setor, com taxa de atualização de 144 Hz, a Kamvas Pro 27 (144 Hz) é um produto altamente competitivo no mercado. Para mais informações sobre o produto, acesse www.huion.com.

Sobre a Huion

A Huion se dedica a desenvolver soluções inovadoras de tinta digital e ferramentas criativas de ponta, incluindo tablets com caneta, mesas digitalizadoras com caneta e computadores com caneta, para todas as formas de arte digital.

