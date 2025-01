Huion lança a mesa digitalizadora com caneta de média a alta qualidade (2.5K) Kamvas 16 (Gen 3) na CES 2025

LAS VEGAS, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huion, marca líder em tecnologia de desenho digital, está lançando a Kamvas 16 (Gen 3) na CES 2025. Dando continuidade à tradição da Huion de apresentar novos produtos na CES. A Kamvas 16 (Gen 3) está disponível agora no site da Huion.

A Kamvas 16 (Gen 3) se baseia em sua antecessora com atualizações significativas, mantendo o mesmo preço de US$ 499. Faz parte da família Kamvas Gen 3, que também inclui a Kamvas Pro 19, a Kamvas Pro 27 e a Kamvas 13 (Gen 3) lançadas anteriormente.

A Kamvas Pro 19 e a Kamvas Pro 27 são projetadas para fluxos de trabalho de ponta e artistas profissionais, a Kamvas 13 (Gen 3) é projetada para usuários iniciantes, enquanto a Kamvas 16 (Gen 3) é destinada a artistas intermediários que desejam aprimorar suas habilidades. Esta mesa digitalizadora combina uma resolução mais alta, uma experiência de caneta precisa e um desempenho de cor superior.

Quais são as atualizações?

A Kamvas 16 (Gen 3) apresenta a icônica tecnologia PenTech 4.0 da família Kamvas Gen 3. A caneta digital PW600L incluída pode rastrear com precisão cada inclinação e movimento, garantindo que o cursor siga a ponta da caneta com precisão, sem desvios e paralaxe. Resultando também em uma experiência de desenho suave e eficiente. Além disso, a caneta tem uma distância de retração de 0,35mm, reduzindo a oscilação e garantindo um desempenho estável durante o desenho.

Embora a Kamvas 16 (Gen 3) pertença à série Kamvas, ela apresenta o desempenho de tela da série Kamvas Pro com uma resolução QHD de 2.5K (2560 x 1440). Isso garante que todos os detalhes do seu trabalho artístico sejam nítidos e claros, aprimorando ainda mais a experiência de desenho. Ela também usa o Canvas Glass para reduzir a granulação em fundos sólidos e melhorar a experiência visual geral.

Para os usuários que necessitam de muita precisão na reprodução de cores, a Kamvas 16 (Gen 3) oferece vários modos de gama de cores, permitindo que os usuários alternem os modos de acordo com suas necessidades. Com precisão de cor ΔE<1,5 e um relatório de calibração de fábrica, ela garante uma reprodução de cores real e vibrante.

Está equipada com 6 botões programáveis e 2 controles de discagem, o que é útil e dá aos artistas acesso rápido a atalhos, como zoom na tela e ajustes no tamanho do pincel. Esses controles aumentam a eficiência do fluxo de trabalho e são projetados para atender às necessidades de artistas profissionais.

A Kamvas 16 (Gen 3) é uma opção promissora, combinando funcionalidade de nível profissional com um preço acessível. Para mais informações, acesse o site oficial da Huion .

