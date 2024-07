IA PARA TODOS: AWE2025 lançado oficialmente

PEQUIM, 19 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O AWE2025 será realizado no Novo Centro Internacional de Exposições de Xangai de 20 a 23 de março de 2025 com o tema "IA PARA TODOS", de acordo com um anúncio feito em seu lançamento oficial em 18 de julho.

AWE2025

No lançamento online, Xu Dongsheng, vice-presidente da Associação de Eletrodomésticos da China (China Household Electrical Appliances Association), Deng Qiuwei, vice-presidente da Haier Smart Home e a influenciadora tecnológica Eva exploraram a integração da IA com eletrodomésticos e produtos eletrônicos, compartilhando insights sobre o enorme potencial do AWE2025.

A AWE2024 estabeleceu um recorde com mais de 1.000 expositores de todo o mundo, uma área de 150.000 m2, 365.000 inscrições e mais de 500 veículos de comunicação.

"A integração completa da IA com a nossa indústria, conforme apresentado na AWE2024, tornou a IA uma palavra-chave e faz todo o sentido que a AWE2025 a adote." Xu Dongsheng observou que veremos novos desenvolvimentos na vida inteligente, adotaremos soluções intersetoriais, como a integração de eletrodomésticos e móveis, ecossistemas urbanos de pessoas-veículo-casa e gestão inteligente de energia. As empresas de IA apresentarão produtos mais diferenciados. Na AWE2025, testemunharemos uma nova era de vida inteligente apoiada pelo ecossistema de pessoas-casa-cidade, centrada em torno de consumidores e cenários.

A AWE2025 entrará em contato com mais empresas de tecnologia que usam IA para capacitar casas inteligentes, incluir mais expositores em chips inteligentes, soluções de IoT e automação residencial, enquanto apresenta mais marcas de produtos domésticos inteligentes, telefones celulares, dispositivos AR/VR, veículos inteligentes e robôs de serviço.

Além de insiders de eletrodomésticos tradicionais e produtos eletrônicos, a AWE estenderá convites para profissionais em mobiliário doméstico, design de interiores e soluções domésticas personalizadas, construindo conexões mais fortes com a indústria. A empresa também intensificará os esforços para se internacionalizar, convidando mais pessoas do setor internacional.

Como parte fundamental do AWE, as duas Cúpulas AWE reunirão líderes e especialistas do setor para explorar o futuro das aplicações de IA na casa inteligente e na vida inteligente.

"A AWE é uma das principais exposições do mundo na indústria. Define as tendências do setor e oferece uma plataforma crucial para colaboração, inovação e intercâmbio ", disse Deng Qiuwei.

Eva, uma blogueira de tecnologia e consumidora, compartilhou suas expectativas: "Cada visita à AWE parece uma jornada para o futuro! É uma grande festa onde a tecnologia encontra a vida cotidiana. Do conforto das casas inteligentes à conveniência da condução autónoma e à experiência imersiva da RV, cada inovação apresentada pela AWE torna o mundo mais inteligente e melhor."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2464305/AWE2025.jpg

FONTE AWE