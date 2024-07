L'IA POUR TOUS : Lancement officiel de l'AWE2025

PÉKIN, 19 juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'AWE2025 se tiendra au Shanghai New International Expo Centre du 20 au 23 mars 2025 sur le thème « AI FOR ALL », selon une annonce faite lors de son lancement officiel le 18 juillet.

Lors du lancement en ligne, Xu Dongsheng, vice-président de l'Association chinoise des appareils électroménagers, Deng Qiuwei, vice-président de Haier Smart Home, et l'influenceuse Eva ont abordé la question de l'intégration de l'IA dans les appareils électroménagers et l'électronique grand public et partagé des idées sur le potentiel massif de l'AWE2025.

AWE2025

L'AWE2024 a marqué une étape importante avec plus de 1 000 exposants du monde entier, une superficie de 150 000 m2, 365 000 visiteurs et plus de 500 médias.

« L'intégration complète de l'IA dans notre secteur, telle qu'elle a été présentée à l'AWE2024, a fait de l'IA un mot à la mode, et il est tout à fait logique que l'AWE2025 l'adopte. » Xu Dongsheng a noté que nous assisterons à de nouveaux développements dans le domaine de la vie intelligente, avec des solutions intersectorielles telles que l'intégration des appareils électroménagers et de l'ameublement, les écosystèmes urbains personnes-véhicules-maison, et la gestion intelligente de l'énergie. Les entreprises spécialisées dans l'IA proposeront des produits plus différenciés. Lors de l'AWE2025, nous assisterons à une nouvelle ère de vie intelligente soutenue par l'écosystème personnes-maison-ville, centrée sur les consommateurs et les scénarios.

L'AWE2025 s'adressera à davantage d'entreprises technologiques qui utilisent l'IA pour renforcer les maisons intelligentes, inclura davantage d'exposants de puces intelligentes, de solutions IoT et de domotique, tout en présentant de nouvelles marques de produits domestiques intelligents, de téléphones mobiles, d'appareils AR/VR, de véhicules intelligents et de robots de service.

Outre les acteurs des secteurs traditionnels de l'électroménager et de l'électronique grand public, l'AWE invitera des professionnels de l'ameublement, de la décoration d'intérieur et des solutions personnalisées pour la maison, afin de renforcer les liens avec le secteur. L'expo redoublera également d'efforts pour s'ouvrir à l'international en invitant un plus grand nombre d'acteurs sectoriels d'autres pays.

En tant qu'élément clé de l'AWE, les deux sommets AWE réuniront des leaders du secteur et des experts pour explorer l'avenir des applications de l'IA dans les domaines de la maison et de la vie intelligentes.

« L'AWE est l'une des expositions les plus importantes au monde dans le secteur. Elle définit les tendances de l'industrie et offre une plateforme cruciale pour la collaboration, l'innovation et l'échange », déclare Deng Qiuwei.

Eva, blogueuse et consommatrice de technologies, a fait part de ses attentes : « Chaque visite à l'AWE est comme un voyage dans le futur ! Il s'agit d'une grande fête où la technologie rencontre la vie quotidienne. De la chaleur des maisons intelligentes à la commodité de la conduite autonome en passant par l'expérience immersive de la RV, chaque innovation présentée à l'AWE rend le monde plus intelligent et meilleur".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2464224/AWE2025.jpg