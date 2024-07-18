【AI科技、AI生活】AWE2025正式啟動

AWE2024共吸引了超千家的國內外企業參展，展示面積15萬平方米，參觀人次36.5萬，500餘家媒體對展會進行了報道。

「從AWE2024的展示成果來看，家電及消費電子行業與AI技術的深度融合，已經能夠支撐起AI這一關鍵詞，所以AWE2025『AI科技、AI生活』的主題設定也是順勢而為。」徐東生在闡述AWE2025主題時表示。徐東生表示，在AWE2025，我們將看到智慧生活領域的新變化，以及家電家居一體化、「人-車-家」生態、城市智慧能源管理等跨界領域的新方案。同時，人工智能企業將通過AI技術應用，推出更多差異化產品。AWE2025將為我們展示一個以人與場景為核心的，「人-家庭-城市」全生態「智慧生活」新時代。

圍繞AI的主題，AWE2025將吸納更多通過人工智能技術賦能智慧家庭的科技創新型企業的參與，繼續邀請智能芯片與智慧互聯解決方案企業及智能家居企業參展，拓寬更多智能家居、以及手機、AR/VR、智能汽車、服務機器人等智能終端企業參展。

此外，AWE在繼續邀約傳統家電及消費電子領域觀眾的同時，將加大對家居家裝、設計師等和智慧生活領域相關的觀眾邀請，深度鏈接廠商合作；並將加速展會國際化進程，邀請更多的海外客商蒞臨展會。

作為AWE的重要組成部分，AWE兩大高峰論壇將圍繞智慧生活、AI應用，邀請行業翹楚和專家學者共議人工智能在智慧家庭應用前景。

「AWE是全球家電及消費電子領域的頂級展會之一，引領著全球行業發展趨勢，是推動行業合作共建、促進創新交流的重要平台。」鄧邱偉在AWE2025啟動會上表示。

作為科技博主和消費者，Eva也表達了對AWE2025的期待，「每次逛AWE，真的有種穿越到未來的感覺！AWE更像是個科技跟生活交融的大party，從智能家居的溫馨，到無人駕駛的便捷，再到虛擬現實的沉浸，每一項創新都讓這個世界變得更加智能，更加美好。」

SOURCE AWE