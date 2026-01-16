IBV Auto: CR-V, Clio e Jetta lideram altas, enquanto Peugeot 206 e VW Golf registram as maiores quedas entre os usados em 2025
16 jan, 2026, 18:54 GMT
Entre as marcas, Honda, Renault e Toyota se destacam, enquanto Peugeot e Jeep apresentam menor variação
SÃO PAULO, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O mercado de veículos usados manteve um ritmo consistente de valorização ao longo de 2025, com movimentos relevantes tanto entre as principais marcas quanto em modelos específicos. De acordo com o IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação de preços de automóveis leves usados no país, Honda, Toyota e Renault foram as marcas que registraram valorização superior a 7% no acumulado do ano.
Na Honda, o CR-V apresentou desempenho expressivo, com alta de 26,9% em 2025. Modelos de grande volume também contribuíram para o resultado da marca, como o Civic, que avançou cerca de 12%, e o City, com valorização de 9%. Na Toyota, a picape Hilux liderou os ganhos, com aumento de 13,1% nos preços ao longo do ano, seguida pelo Etios Hatch, que subiu 12%, e pelo Yaris Sedan, com alta de 11%. Já na Renault, o Clio foi o principal destaque, acumulando valorização de 17,7% no mercado de usados.
"Esses movimentos refletem fatores como reputação da marca, confiabilidade, custo de manutenção e também a dinâmica regional de oferta e demanda, que pode impulsionar de forma relevante modelos específicos", afirma Carlos Lopes, economista do banco BV.
Por outro lado, Peugeot e Jeep apresentaram desempenho mais contido em 2025, com recorrência de variações negativas ao longo do ano. Na Peugeot, o modelo 206 encerrou o período com queda acumulada de 12,7% nos preços. Já na Jeep, o Compass manteve relativa estabilidade, enquanto o Renegade registrou avanço modesto de 2%.
Líderes de mercado registram alta acima da média
As três montadoras que concentram cerca de 50% dos licenciamentos de veículos usados no país — Volkswagen, GM e Fiat — registraram alta média acumulada de 5,5% em 2025. O desempenho ficou ligeiramente acima da variação do índice geral IBV Auto, que encerrou o ano com avanço de 5,3%, o que indica uma demanda ainda bastante resiliente por veículos usados.
Modelos que mais valorizaram em 2025:
|
Honda CR-V
|
+26,9 %
|
Renault Clio
|
+17,7 %
|
VW Jetta
|
+15,6 %
|
GM Corsa
|
+13,5 %
|
Toyota Hilux SW4
|
+13,1 %
Modelos que mais desvalorizaram em 2025:
|
Peugeot 206
|
-12,7 %
|
VW Golf
|
-5,6 %
|
GM Tracker
|
-3,0 %
|
VW Virtus
|
-1,3 %
|
Ford Fiesta Sedan
|
-0,5 %
Variação acumulada de janeiro a dezembro de 2025 - por marcas:
|
Honda
|
+8,1 %
|
Renault
|
+7,5 %
|
Toyota
|
+7,3 %
|
Fiat
|
+6,1 %
|
Volkswagen (VW)
|
+5,8 %
|
Nissan
|
+5,5 %
|
GM
|
+4,7 %
|
Ford
|
+4,5 %
|
Citroën
|
+3,6 %
|
Hyundai
|
+3,1 %
|
Peugeot
|
+1,4 %
|
Jeep
|
+0,4 %
Metodologia e critérios
O IBV Auto (Índice BV Auto) é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico
A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador. O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente de 2025. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.
Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).
Banco BV
