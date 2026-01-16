IBV Auto: CR-V, Clio e Jetta lideram altas, enquanto Peugeot 206 e VW Golf registram as maiores quedas entre os usados em 2025

Notícias fornecidas por

Banco BV

16 jan, 2026, 18:54 GMT

Entre as marcas, Honda, Renault e Toyota se destacam, enquanto Peugeot e Jeep apresentam menor variação

SÃO PAULO, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O mercado de veículos usados manteve um ritmo consistente de valorização ao longo de 2025, com movimentos relevantes tanto entre as principais marcas quanto em modelos específicos. De acordo com o IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação de preços de automóveis leves usados no país, Honda, Toyota e Renault foram as marcas que registraram valorização superior a 7% no acumulado do ano.

Na Honda, o CR-V apresentou desempenho expressivo, com alta de 26,9% em 2025. Modelos de grande volume também contribuíram para o resultado da marca, como o Civic, que avançou cerca de 12%, e o City, com valorização de 9%. Na Toyota, a picape Hilux liderou os ganhos, com aumento de 13,1% nos preços ao longo do ano, seguida pelo Etios Hatch, que subiu 12%, e pelo Yaris Sedan, com alta de 11%. Já na Renault, o Clio foi o principal destaque, acumulando valorização de 17,7% no mercado de usados.

"Esses movimentos refletem fatores como reputação da marca, confiabilidade, custo de manutenção e também a dinâmica regional de oferta e demanda, que pode impulsionar de forma relevante modelos específicos", afirma Carlos Lopes, economista do banco BV.

Por outro lado, Peugeot e Jeep apresentaram desempenho mais contido em 2025, com recorrência de variações negativas ao longo do ano. Na Peugeot, o modelo 206 encerrou o período com queda acumulada de 12,7% nos preços. Já na Jeep, o Compass manteve relativa estabilidade, enquanto o Renegade registrou avanço modesto de 2%.

Líderes de mercado registram alta acima da média

As três montadoras que concentram cerca de 50% dos licenciamentos de veículos usados no país — Volkswagen, GM e Fiat — registraram alta média acumulada de 5,5% em 2025. O desempenho ficou ligeiramente acima da variação do índice geral IBV Auto, que encerrou o ano com avanço de 5,3%, o que indica uma demanda ainda bastante resiliente por veículos usados.

Modelos que mais valorizaram em 2025:

Honda CR-V

+26,9 %

Renault Clio

+17,7 %

VW Jetta

+15,6 %

GM Corsa

+13,5 %

Toyota Hilux SW4

+13,1 %

Modelos que mais desvalorizaram em 2025:

Peugeot 206

-12,7 %

VW Golf

-5,6 %

GM Tracker

-3,0 %

VW Virtus

-1,3 %

Ford Fiesta Sedan

-0,5 %

Variação acumulada de janeiro a dezembro de 2025 - por marcas:

Honda

+8,1 %

Renault

+7,5 %

Toyota

+7,3 %

Fiat

+6,1 %

Volkswagen (VW)

+5,8 %

Nissan

+5,5 %

GM

+4,7 %

Ford

+4,5 %

Citroën

+3,6 %

Hyundai

+3,1 %

Peugeot

+1,4 %

Jeep

+0,4 %

Metodologia e critérios

O IBV Auto (Índice BV Auto) é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador. O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente de 2025. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.

Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).

FONTE Banco BV

Da mesma fonte

Banco BV lidera financiamento de veículos leves usados pelo 13º ano consecutivo

O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, manteve a liderança no financiamento de veículos leves usados pelo 13º ano consecutivo. ...

IBV Auto: inflação de automóveis usados cresce 0,46% em dezembro

O IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação de preços de automóveis leves usados no país, registrou crescimento de 0,46% em dezembro, ante...
More Releases From This Source

Explorar

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics