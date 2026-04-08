Preço do carro usado tem maior alta para um 1º trimestre dos últimos 4 anos, mostra IBV Auto

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08 abr, 2026, 13:47 GMT

Com renda e crédito em patamares sólidos, automóveis usados ganham força no mercado e abrem vantagem frente a veículos zero-quilômetro

SÃO PAULO, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação de preços dos automóveis leves usados em todo o país, acumula alta de 2,16% no primeiro trimestre de 2026 — o maior resultado para o período desde 2022. No mês de março, a alta apurada pelo IBV Auto foi de 0,71%, maior que o 0,55% apurado em fevereiro e menor que o resultado de janeiro, quando o índice bateu 0,90%.

"Com mais uma forte alta em março, o IBV Auto encerrou o primeiro trimestre com o maior percentual desde 2022, confirmando o aquecimento do mercado de usados. Em um cenário de renda e crédito resilientes, mesmo com a Selic em patamar elevado, a demanda segue firme, impulsionada pelo menor custo dos usados em relação aos veículos zero-quilômetro e pela ampla oferta de modelos, marcas e faixas de preços", afirma Jamil Ganan, vice-presidente de Varejo do banco BV.

No acumulado em 12 meses até março, o índice apresenta alta de 7,33% - percentual bem acima do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em 12 meses, que até fevereiro estava em 3,81%, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas).

"Parte desse avanço reflete a base de comparação mais baixa do primeiro trimestre de 2025, quando o índice subiu apenas 0,28%, contra 2,19% no mesmo período de 2026. Na prática, o indicador aponta para um mercado aquecido, ainda que impulsionado por esse efeito de base. Nos próximos meses, a tendência é de continuidade da alta, mas com ritmo mais moderado no acumulado em 12 meses", afirma Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV.

VW Voyage, Fiat Uno e Fiat Palio lideram as altas no trimestre

Na análise de preços por modelo, o VW Voyage, Fiat Uno e Fiat Palio registraram as maiores variações de valor no primeiro trimestre. As altas foram de 5,5%, 5,2% e 5%, respectivamente no período de janeiro a março. Entre os 20 modelos analisados, a única desvalorização foi do GM Classic, que caiu 0,2%.

Nordeste lidera alta de preços no trimestre

Na avaliação trimestral, a região com que registrou a maior valorização no preço dos automóveis leves usados foi o Nordeste, com alta de 2,30%. Na sequência estão as regiões Sudeste (2,17%), Sul (2,03%), Centro-Oeste (1,83%) e Norte (1,46%).

Quando a análise é feita por Estados, as maiores variações trimestrais são de Pernambuco (3,56%), Rio Grande do Sul (2,67%) e Minas Gerais (2,66%). Na ponta oposta, os Estados que registram as menores altas foram Tocantins (1,13%), Goiás (1,11%) e Espírito Santo (0,96%).

Na análise mensal, em março a região Sudeste apresentou a maior variação de preços em relação a fevereiro, com alta de 0,78%, com destaque para São Paulo, onde o índice avançou 0,97%, acima da média regional e da variação nacional. No Nordeste, a alta foi de 0,72%, puxada principalmente por Pernambuco, que registrou variação de 1,43%.

Entre os estados que registraram deflação no mês, destacam-se Tocantins (-0,38%) e Goiás (-0,35%). Já no acumulado de 12 meses, os maiores avanços de preços foram observados em Pernambuco (8,02%), Minas Gerais (7,75%) e Rio de Janeiro (7,75%).

Elétricos e híbridos

Entre os modelos elétricos, a desvalorização é mais visível — os modelos lançados em 2023 acumulam depreciação de 44,6% até março. O movimento é influenciado também pela queda nos preços dos automóveis elétricos novos, em um cenário de concorrência mais acirrada e de estratégias comerciais mais competitivas das montadoras. Neste mesmo período, os híbridos registraram desvalorização média de 25,9%, enquanto veículos a combustão comparáveis recuaram 21,6%.

Metodologia IBV Auto

O IBV Auto é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume* preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador.

O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente de 2025. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.

Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).

FONTE banco BV

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