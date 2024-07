IHG Hotels & Resorts lança o primeiro programa "Low Carbon Pioneers" do setor, com o CEO pedindo um apoio mais amplo dos governos para acelerar mudanças positivas em grande escala

LONDRES, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O IHG Hotels & Resorts, líder global em hotelaria, anuncia hoje o lançamento de seu programa Low Carbon Pioneers, que reúne hotéis com eficiência energética que não utilizam combustíveis fósseis queimados no local* e são abastecidos por energia renovável.

Esse grupo de hotéis com baixa emissão de carbono nas operações é a primeira comunidade desse tipo no setor e ajudará o IHG a testar, aprender e compartilhar descobertas sobre medidas de sustentabilidade. A meta é inspirar outras propriedades a participar do programa e também ajudar a incentivar a adoção mais ampla de práticas de redução de carbono em todos os estabelecimentos do IHG. Os primeiros hotéis Low Carbon Pioneer englobam diferentes marcas e localizações do IHG nessas propriedades:

Cada hotel Low Carbon Pioneer contará com soluções sustentáveis, como bombas de calor de alta eficiência para aquecimento e geração de água quente, além de cozinhas 100% elétricas. Cada propriedade também terá uma certificação de sustentabilidade operacional** reconhecida pelo Global Sustainable Tourism Council (Conselho Global de Turismo Sustentável), como a certificação Green Key, ou uma certificação de edificação sustentável, como LEED, BREEAM ou EDGE. Para monitorar e medir seus dados de energia, os hotéis Low Carbon Pioneer usarão a plataforma ambiental Green Engage do IHG.

Outros hotéis participarão do programa Low Carbon Pioneers em todas as regiões, e o IHG também está desenvolvendo um grupo de hotéis "prontos para o baixo carbono", preparando-se para o momento em que for possível utilizar energia 100% renovável em países ou distritos onde isso não está disponível no momento. Os critérios detalhados para ser considerado um hotel Low Carbon Pioneer estão disponíveis aqui.

Elie Maalouf, CEO do IHG Hotels & Resorts, disse: "Estamos empolgados com o lançamento do nosso programa Low Carbon Pioneers como mais uma forma inovadora de atender às crescentes expectativas dos hóspedes, ajudando os proprietários de nossos hotéis a preparar seus negócios para o futuro e reduzindo o carbono em todos os nossos estabelecimentos.

"Este é um importante passo à frente na jornada de sustentabilidade do IHG, mas continua sendo um dos muitos que precisamos continuar a dar. A aceleração da mudança em escala, tanto para o IHG quanto para o setor em geral, também necessita de um apoio maior dos governos, desde mais acesso à energia renovável e incentivos para os proprietários, até uma redução no custo da tecnologia que acelere a transição do setor para um futuro mais sustentável e resiliente. O IHG está empenhado em trabalhar com órgãos do setor e governos para ajudar a alcançar esse objetivo, além de incentivar mais proprietários a adotarem práticas de redução de carbono e se tornarem Low Carbon Pioneers."

Estabelecimentos à prova de futuro dentro das propriedades do IHG

Para os proprietários de hotéis do IHG, o programa Low Carbon Pioneers pode desempenhar um papel importante na preparação de seus negócios para o futuro e, enquanto testamos, aprendemos e compartilhamos as descobertas, ele também contribuirá para incentivar a adoção mais ampla de práticas de redução de carbono em todos os estabelecimentos do IHG.

Os hóspedes que desejam hospedagens mais sustentáveis encontrarão hotéis comercializados como "low carbon" ou "low carbon ready" em todos os canais de reserva do IHG para deixar claro quais deles são eficientes energeticamente, não têm queima de combustíveis fósseis no local e são abastecidos por energia renovável. Com quase todas as principais contas corporativas globais do IHG estabelecendo metas líquidas zero ou neutras em carbono, esses hotéis serão atraentes para clientes corporativos que desejam cumprir seus próprios compromissos de viagem sustentável. Os hotéis com eficiência energética e menor emissão de carbono em suas operações também podem oferecer possíveis benefícios futuros aos proprietários, como maior alinhamento com as mudanças na regulamentação ambiental e mais acesso a financiamento ambiental para novos projetos. Coletivamente, acreditamos que esses benefícios devem levar a avaliações de propriedades mais rigorosas no futuro.

Liderando o caminho

O IHG Hotels & Resorts reconhece sua responsabilidade, como uma das principais empresas hoteleiras do mundo, na tomada de ações decisivas e práticas para reduzir as emissões de carbono. A diretriz para isso é um plano de negócios responsável do tipo " Jornada para o Amanhã" para cuidar de seu pessoal, das comunidades e do planeta, que reúne colegas, donos de hotéis e parceiros para agir como uma força do bem. O IHG está trabalhando incessantemente no desenvolvimento de soluções para ajudar a medir, gerenciar e minimizar o impacto ambiental de seus milhares de hotéis, desde medidas de economia de energia como padrões da marca em áreas como iluminação, aquecimento e ventilação, até o fornecimento de energia renovável e a instalação de carregadores de veículos elétricos.

O programa Low Carbon Pioneers se baseia na herança do IHG na criação de soluções ambiciosas e inovadoras para fomentar o progresso no setor. Tendo sido a primeira empresa hoteleira do mundo a substituir as miniaturas de banheiro por amenidades a granel e a fornecer energia renovável às propriedades por meio de um programa solar comunitário nos EUA, o IHG está entusiasmado por estabelecer agora um novo padrão de sustentabilidade para os hotéis, ajudando a reduzir o carbono nas operações de suas propriedades.

Para saber mais, visite nossa página da Web here.

* E xceto para geradores de reserva que sejam inferiores a 5% do consumo anual total de energia do hotel

**Os novos hotéis terão 12 meses para obter a certificação a contar da data de sua abertura.

Sobre o IHG®

IHG Hotels & Resorts O IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] é uma empresa hoteleira internacional, cujo objetivo é oferecer a Verdadeira Hospitalidade para o Bem.

Contando com uma família de 19 marcas de hotéis e o IHG One Rewards, um dos maiores programas de fidelidade hoteleira do mundo, o IHG tem mais de 6.300 hotéis abertos em mais de 100 países e um portfólio de desenvolvimento de mais de 2.000 propriedades.

O InterContinental Hotels Group PLC é a holding do Grupo e está incorporado e registrado na Inglaterra e no País de Gales. Cerca de 375.000 pessoas trabalham nos hotéis e escritórios corporativos do IHG em todo o mundo.

Acesse i nosso site para saber mais sobre nossos hotéis e reservas e o IHG One Rewards. Para fazer o download do aplicativo IHG One Rewards, visite as lojas Apple App ou Google Play.

Para ver nossas últimas notícias, visite nossa Newsroom e siga-nos no LinkedIn.

Media pack

Você pode encontrar os ativos abaixo disponíveis nesta pasta.

Filme Low Carbon Pioneers

Fotos, incluindo a imagem principal para o site/comunicado de imprensa

Estudos de caso

Requisitos do programa

FONTE InterContinental Hotels Group