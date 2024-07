IHG Hotels & Resorts lance le premier programme « Low Carbon Pioneers » (pionniers de la réduction des émissions de carbone) et son PDG appelle à un soutien plus large des gouvernements pour accélérer les changements positifs à grande échelle

LONDRES, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- IHG Hotels & Resorts, leader mondial de l'hôtellerie, annonce aujourd'hui le lancement de son programme Low Carbon Pioneers, qui rassemble des hôtels économes en énergie qui ne brûlent aucun combustible fossile sur place* et qui s'appuient sur des énergies renouvelables.

Ce groupe d'hôtels à faible émission de carbone est la première communauté de ce type dans le secteur et aidera IHG à tester, apprendre et partager les résultats des mesures de durabilité. L'ambition est d'inciter d'autres établissements à rejoindre le programme et d'encourager l'adoption de pratiques de réduction des émissions de carbone dans l'ensemble des établissements IHG. Les premiers hôtels Low Carbon Pioneer couvrent différentes enseignes d'IHG et différents sites :

Chaque hôtel Low Carbon Pioneer proposera des solutions durables telles que des pompes à chaleur à haut rendement pour le chauffage et la production d'eau chaude, ainsi que des cuisines entièrement électriques. Chaque établissement possède également une certification de durabilité opérationnelle** reconnue par le Conseil mondial du tourisme durable, telle que Green Key, ou une certification de construction durable, telle que LEED, BREEAM ou EDGE. Pour suivre et mesurer leurs données énergétiques, les hôtels Low Carbon Pioneer utiliseront la plateforme environnementale IHG Green Engage.

D'autres hôtels rejoindront le programme Low Carbon Pioneers dans toutes les régions et IHG développe également un groupe d'hôtels compatibles neutralité carbone en prévision du moment où il sera possible de remplacer toute l'énergie par des énergies renouvelables dans les pays ou les districts où cela n'est pas encore possible. Les critères complets d'un hôtel Low Carbon Pioneer sont disponibles à l'adresse.

Elie Maalouf, PDG d'IHG Hotels & Resorts, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer notre programme Low Carbon Pioneers, qui constitue un autre moyen innovant de répondre aux attentes en constante évolution des clients, d'aider les propriétaires d'hôtels à pérenniser leurs activités et de réduire les émissions de carbone dans l'ensemble de nos établissements.

Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans le parcours d'IHG en matière de développement durable, mais ce n'est que l'une des nombreuses étapes que nous devons continuer à franchir. L'accélération du changement à grande échelle, tant pour IHG que pour l'ensemble du secteur, nécessite également un soutien plus large de la part des gouvernements, allant d'un meilleur accès aux énergies renouvelables et d'incitations pour les propriétaires, à une réduction du coût de la technologie qui accélère la transition du secteur vers un avenir plus vert et plus résilient. IHG s'engage à collaborer avec les organismes du secteur et les gouvernements pour y parvenir, tout en encourageant davantage de propriétaires à adopter des pratiques de réduction des émissions de carbone et à devenir des pionniers de la réduction des émissions de carbone. »

Préparer l'avenir des établissements du groupe IHG

Pour les propriétaires d'hôtels du groupe IHG, le programme Low Carbon Pioneers peut jouer un rôle important dans la préparation de l'avenir de leur entreprise et, à mesure que nous testons, apprenons et partageons les résultats, il contribuera également à encourager l'adoption plus large de pratiques de réduction des émissions de carbone dans l'ensemble du groupe IHG.

Les clients à la recherche de séjours plus durables trouveront sur les canaux de réservation d'IHG des hôtels désignés comme étant à faible émission de carbone ou compatibles neutralité carbone, afin d'indiquer clairement ceux qui sont économes en énergie, qui n'utilisent pas de combustibles fossiles sur place et qui sont alimentés par des énergies renouvelables. La quasi-totalité des grands comptes internationaux d'IHG s'étant fixé des objectifs « net zéro » ou de neutralité carbone, ces hôtels intéresseront les entreprises désireuses de respecter leurs propres engagements en matière de voyages durables. Les hôtels à haut rendement énergétique et à faible taux d'émission de carbone peuvent également présenter des avantages potentiels pour les propriétaires, tels qu'un meilleur alignement sur les changements réglementaires en matière d'environnement et un meilleur accès aux financements verts pour les nouveaux projets. Collectivement, nous pensons que ces avantages devraient conduire à une meilleure évaluation des établissements à l'avenir.

Montrer la voie

IHG Hotels & Resorts reconnaît sa responsabilité, en tant que l'une des principales sociétés hôtelières au monde, de prendre des mesures décisives et pratiques pour réduire les émissions de carbone. Cette démarche est guidée par le plan d'entreprise responsable Journey to Tomorrow, qui vise à prendre soin des personnes, des communautés et de la planète, et qui rassemble les collègues, les propriétaires d'hôtels et les partenaires pour qu'ils soient une force au service du bien. IHG développe constamment des solutions pour aider à mesurer, gérer et minimiser l'impact environnemental de ses milliers d'hôtels : des mesures d'économie d'énergie qui deviennent des normes pour nos enseignes dans des domaines tels que l'éclairage, le chauffage et la ventilation, un approvisionnement en énergie renouvelable, ou encore l'installation de chargeurs pour véhicules électriques.

Le programme Low Carbon Pioneers s'appuie sur l'héritage d'IHG en matière de création de solutions ambitieuses et innovantes pour faire progresser l'ensemble du secteur. Après avoir été la première entreprise hôtelière mondiale à remplacer les miniatures dans les salles de bains par des produits en vrac et à alimenter ses établissements en énergie renouvelable par le biais d'un programme solaire communautaire aux États-Unis, IHG se réjouit d'établir une nouvelle référence en matière de développement durable pour les hôtels afin de contribuer à la réduction des émissions de carbone de ses établissements.

* E xception faite des générateurs de secours, qui représentent moins de 5 % de la consommation annuelle totale d'énergie de l'hôtel

**Les nouveaux hôtels disposeront de 12 mois pour obtenir la certification à compter de leur ouverture.

