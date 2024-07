IHG Hotels & Resorts startet das erste „Low Carbon Pioneers"-Programm der Branche und fordert eine breitere Unterstützung durch die Regierungen, um positive Veränderungen in großem Maßstab zu beschleunigen

LONDON, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- IHG Hotels & Resorts, ein weltweit führendes Unternehmen im Gastgewerbe, gibt heute den Start seines Programms „Low Carbon Pioneers" bekannt, das energieeffiziente Hotels zusammenbringt, die vor Ort keine fossilen Brennstoffe verbrennen* und auf erneuerbare Energien setzen.

Diese Gruppe von Hotels mit niedrigem Kohlendioxidausstoß ist die erste Gemeinschaft ihrer Art in der Branche und wird IHG dabei helfen, Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu testen, zu lernen und Erkenntnisse auszutauschen. Das Ziel ist es, andere Häuser zu inspirieren, sich dem Programm anzuschließen, und auch dazu beizutragen, eine breitere Akzeptanz von Praktiken zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes im gesamten Immobilienbestand der IHG zu fördern. Die ersten Low Carbon Pioneer-Hotels umfassen verschiedene IHG-Marken und -Standorte in diesen Hotels:

Jedes Low Carbon Pioneer-Hotel wird über nachhaltige Lösungen wie hocheffiziente Wärmepumpen für Heizung und Warmwasserbereitung sowie vollelektrische Küchen verfügen. Jede Unterkunft verfügt außerdem über eine vom Global Sustainable Tourism Council anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierung**, wie z. B. Green Key, oder eine Zertifizierung für nachhaltiges Bauen, wie LEED, BREEAM oder EDGE. Um ihre Energiedaten zu verfolgen und zu messen, werden die Low Carbon Pioneer-Hotels die Umweltplattform Green Engage von IHG nutzen.

Weitere Hotels werden dem Low Carbon Pioneers-Programm in allen Regionen beitreten. Außerdem entwickelt IHG eine Gruppe von „Low Carbon Ready"-Hotels, um sich auf die Zeit vorzubereiten, in der in Ländern oder Distrikten, in denen dies derzeit nicht möglich ist, die gesamte Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden kann. Die vollständigen Kriterien für ein Low Carbon Pioneer Hotel finden Sie hier.

Elie Maalouf, Geschäftsführer von IHG Hotels & Resorts, sagte: „Wir freuen uns, unser Low Carbon Pioneers Programm zu starten. Es ist ein weiterer innovativer Weg, mit dem wir die sich verändernden Gästeerwartungen erfüllen, unsere Hoteleigentümer dabei unterstützen, ihr Geschäft zukunftssicher zu machen und den Kohlenstoffausstoß in unserem gesamten Portfolio zu reduzieren."

„Dies ist ein wichtiger nächster Schritt auf dem Weg der IHG zur Nachhaltigkeit , aber er ist nur einer von vielen, die wir noch unternehmen müssen. Um den Wandel sowohl für IHG als auch für die gesamte Branche zu beschleunigen, ist auch eine breitere Unterstützung durch die Regierungen erforderlich, die von einem besseren Zugang zu erneuerbaren Energien und Anreizen für Eigentümer bis hin zu einer Senkung der Technologiekosten reicht, die den Übergang der Branche zu einer umweltfreundlicheren, widerstandsfähigeren Zukunft beschleunigt. IHG hat sich verpflichtet, mit Branchenverbänden und Regierungen zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen und mehr Eigentümer zu ermutigen, Maßnahmen zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes zu ergreifen und Low Carbon Pioneers zu werden."

Zukunftssicherung der IHG-Hotels

Für die IHG-Hotelbesitzer kann das Low Carbon Pioneers-Programm eine wichtige Rolle bei der Zukunftssicherung ihrer Unternehmen spielen. Da wir die Ergebnisse auswerten, aus ihnen lernen und unsere Erkenntnisse teilen, wird das Programm auch dazu beitragen, dass die IHG-Hotels in größerem Umfang Verfahren zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes übernehmen.

Gäste, die einen nachhaltigeren Aufenthalt wünschen, finden in den IHG-Buchungskanälen Hotels, die als „Low Carbon" oder „Low Carbon Ready" vermarktet werden, womit deutlich gemacht wird, welche Hotels energieeffizient sind, vor Ort keine fossilen Brennstoffe verbrennen und mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Da fast alle IHG-Topkunden weltweit Netto-Null- oder CO2-neutrale Ziele setzen, werden diese Hotels für Firmenkunden, die ihre eigenen Verpflichtungen in Bezug auf nachhaltige Reisen erfüllen wollen, attraktiv sein. Energieeffiziente Hotels mit geringerem Kohlendioxidausstoß im Betrieb können den Eigentümern auch potenzielle künftige Vorteile bieten, z. B. eine bessere Anpassung an Änderungen der Umweltvorschriften und einen besseren Zugang zu grüner Finanzierung für neue Projekte. Wir sind der Meinung, dass diese Vorteile zusammengenommen in Zukunft zu einer höheren Bewertung von Immobilien führen sollten.

Vorangehen

IHG Hotels & Resorts ist sich seiner Verantwortung bewusst, als eines der weltweit führenden Hotelunternehmen entschlossene und praktische Maßnahmen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu ergreifen. Die Grundlage dafür ist ein verantwortungsvoller Geschäftsplan für die Journey to Tomorrow, der sich um die Menschen, die Gemeinden und den Planeten kümmert und der Kollegen, Hotelbesitzer und Partner zusammenbringt, um eine Kraft für das Gute zu sein. IHG entwickelt ständig neue Lösungen, um die Umweltauswirkungen seiner Tausenden von Hotels zu messen, zu steuern und zu minimieren. Dazu gehören Energiesparmaßnahmen als Markenstandards in Bereichen wie Beleuchtung, Heizung und Belüftung bis hin zur Beschaffung erneuerbarer Energien und der Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Das Low Carbon Pioneers-Programm baut auf der Tradition von IHG auf, ehrgeizige und innovative Lösungen zu entwickeln, um den Fortschritt in der gesamten Branche voranzutreiben. Als erstes globales Hotelunternehmen, das Miniatur-Toilettenartikel durch Großpackungen ersetzt und seine Hotels in den USA über ein kommunales Solarprogramm mit erneuerbarer Energie versorgt, freut sich IHG, nun einen neuen Nachhaltigkeitsstandard für Hotels zu setzen, um den CO₂-Ausstoß seiner Anlagen zu reduzieren.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie hier unsere Website.

* Mit Ausnahme von Notstromaggregaten, die weniger als 5 % des jährlichen Gesamtenergieverbrauchs des Hotels ausmachen

**Neue Hotels haben ab ihrer Eröffnung zwölf Monate Zeit, sich zu zertifizieren.

Informationen IHG® IHG Hotels & Resorts ist ein weltweit tätiges Hotelunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, wahre Gastfreundschaft für einen guten Zweck zu bieten.

Mit einer Familie von 19 Hotelmarken und IHG One Rewards, einem der größten Hoteltreueprogramme der Welt, verfügt IHG über mehr als 6.300 geöffnete Hotels in mehr als 100 Ländern, und eine Entwicklungspipeline von mehr als 2.000 Objekten.

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Rund 375.000 Menschen arbeiten in den IHG-Hotels und -Niederlassungen weltweit.

