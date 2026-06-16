Impulsionando cadeias de suprimento inclusivas e sustentáveis de óleo de palma: a RSPO e a Conservation International levam compradores norte-americanos à Amazônia equatoriana

BOGOTÁ, Colômbia, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma delegação de importantes empresas norte-americanas de bens de consumo e alimentos, entre elas GoodLight Candles, Counter [Beauty], Empire Company Limited, Dunkin', Yum! Brands e a organização sem fins lucrativos Cheyenne Mountain Zoo, viajou recentemente à Amazônia equatoriana para conhecer de forma direta a realidade enfrentada pelos pequenos produtores independentes de palma de óleo da região. Organizada pela Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO, na sigla em inglês), em colaboração com a Conservation International (CI), essa visita de campo permitiu evidenciar os esforços que vêm sendo realizados na América Latina para promover cadeias de suprimento de óleo de palma mais inclusivas e resilientes.

Representantes de empresas compradoras da América do Norte, pequenos produtores, a RSPO e a Conservation International durante uma visita de campo na Amazônia equatoriana.

Durante as visitas a pequenos produtores da ANCUPA (Associação Nacional de Cultivadores de Palma de Óleo), o órgão nacional de produtores de palma do Equador, bem como a pequenos produtores independentes da província de Orellana, os participantes conheceram diretamente os desafios e oportunidades associados à produção de óleo de palma na Amazônia equatoriana. Apesar dos desafios socioeconômicos, técnicos e ambientais enfrentados por muitos produtores independentes da região, esses produtores vêm implementando práticas voltadas a melhorar a produtividade, manter uma produção livre de desmatamento e fortalecer a resiliência de longo prazo de seus meios de vida e comunidades. A visita destacou o valor de abordagens integradas que apoiam os pequenos produtores em diferentes contextos, incluindo aqueles que buscam recuperar a certificação RSPO e aqueles que ainda não fazem parte de sistemas formais de certificação.

Os participantes também visitaram a usina de extração certificada pela RSPO do Grupo Danec, onde está localizada a maior caldeira do Equador, inaugurada recentemente. Lá, puderam conhecer de primeira mão a capacidade industrial da empresa, suas inovações operacionais e seu papel como um dos principais produtores de óleo de palma do país. A visita incluiu ainda a reserva ecológica ACUS La Pantera, uma área protegida com mais de 500 hectares de floresta conservada, que reflete o compromisso de longo prazo da empresa com a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Por meio dessas iniciativas, o Grupo Danec demonstrou como sustentabilidade, avanço tecnológico, responsabilidade ambiental e inclusão de pequenos produtores podem ser integrados para fortalecer o futuro da produção sustentável de óleo de palma no Equador.

"Esta visita demonstrou que a produção livre de desmatamento é possível por meio de boas práticas agrícolas, colaboração e compromisso de longo prazo. O engajamento do setor privado desempenha um papel fundamental no apoio aos pequenos produtores e no avanço da conservação da Amazônia equatoriana", afirmou Carolina Rosero, vice-presidente e diretora executiva da Conservation International Equador.

Por meio da interação direta com produtores e atores locais, as empresas participantes obtiveram uma compreensão mais profunda do componente humano das cadeias globais de suprimento e das realidades enfrentadas por comunidades agrícolas que trabalham em direção a modelos de produção mais sustentáveis.

"Ouvir os agricultores e as comunidades locais nos proporciona uma melhor compreensão das realidades da produção agrícola e destaca como o alinhamento entre produtores, empresas e atores locais pode gerar um impacto mais significativo em nível regional", afirmou Jon Hixson, diretor de Sustentabilidade da Yum!. "Foi muito valioso conhecer as inovações, o compromisso e os desafios dos produtores, destacando o papel importante que empresas como a Yum! podem desempenhar ao investir em uma produção sustentável de óleo de palma que ajude a proteger as florestas, fortalecer os meios de subsistência locais e impulsionar o progresso de longo prazo."

À medida que a América Latina continua a se consolidar como uma das regiões de crescimento mais rápido na produção sustentável de óleo de palma, e a América do Norte fortalece seu papel como mercado-chave para o óleo de palma e seus derivados obtidos de forma sustentável, iniciativas como esta demonstram a crescente oportunidade de construir cadeias de suprimento mais inclusivas, resilientes e conectadas à realidade dos produtores no território.

"Norte-América é líder global na compra de óleo de palma sustentável, e muitas de nossas empresas membros já alcançaram um abastecimento 100% RSPO para suas cadeias de suprimento. No entanto, nossos membros mais comprometidos reconhecem que, embora a certificação gere um enorme impacto, há potencial para um engajamento ainda mais profundo. Ao participarem de visitas como esta no Equador, estão dando o próximo passo: envolvendo-se diretamente com pequenos produtores, apoiando iniciativas de conservação e investindo nas comunidades locais da América Latina. Esse nível de engajamento prático vai além das metas de compra e reflete o tipo de liderança que realmente define o que significa ser membro da RSPO nesta região", afirmou Cameron Plese, diretor de Assuntos Governamentais e América do Norte da RSPO.

Com base no impulso gerado pela visita de campo realizada pela RSPO ao Peru em 2025, que conectou compradores a pequenos produtores independentes certificados da Amazônia peruana, esta imersão no Equador reforça a importância de manter o diálogo, a colaboração e o aprendizado compartilhado ao longo de toda a cadeia de valor do óleo de palma sustentável.

Sobre a RSPO:

A Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO) é uma aliança global criada para tornar sustentável a produção e o consumo de óleo de palma. Fundada em 2004, a RSPO é uma organização internacional sem fins lucrativos e multissetorial que reúne membros de toda a cadeia de valor do óleo de palma, incluindo produtores de palma de óleo, processadores e comerciantes, fabricantes de bens de consumo, varejistas, bancos e investidores, organizações não governamentais ambientais e de conservação da natureza, bem como organizações sociais e de desenvolvimento.

Como uma aliança para o progresso e o impacto positivo, a RSPO promove mudanças globais para tornar sustentável a produção e o consumo de óleo de palma. Para inspirar mudanças, comunica benefícios ambientais e sociais. Para impulsionar o progresso, promove a colaboração. Para oferecer garantias, estabelece padrões de certificação.

A RSPO está registrada como uma associação internacional em Zurique, Suíça, e possui escritórios principais na Malásia e Indonésia, além de escritórios na China, Colômbia, Países Baixos, Reino Unido e Estados Unidos.

Sobre a Conservation International:

Fundada em 1987, a Conservation International é uma organização global sem fins lucrativos que trabalha para proteger a natureza da qual as pessoas dependem para obter alimentos, água doce, meios de subsistência e um clima estável. Por meio da ciência, políticas públicas, parcerias e ações em campo, a Conservation International promove soluções de desenvolvimento sustentável que beneficiam tanto as pessoas quanto a natureza.

No Equador, a Conservation International trabalha junto a povos indígenas, comunidades locais, instituições governamentais e parceiros do setor privado para promover paisagens sustentáveis, fortalecer meios de subsistência resilientes e conservar ecossistemas críticos como a Amazônia, as Ilhas Galápagos, os páramos e zonas costeiro-marinhas.

Para mais informações, visite a Conservation International.

FONTE Roundtable On Sustainable Palm Oil