Impulsando cadenas de suministro inclusivas y sostenibles de aceite de palma: la RSPO y Conservation International llevan a compradores norteamericanos a la Amazonía ecuatoriana

BOGOTÁ, Colombia, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Una delegación de destacadas empresas norteamericanas de bienes de consumo y alimentos, entre ellas GoodLight Candles, Counter [Beauty], Empire Company Limited, Dunkin', Yum! Brands y la organización sin fines de lucro Cheyenne Mountain Zoo, viajó recientemente a la Amazonía ecuatoriana para conocer de primera mano la realidad que enfrentan los pequeños productores independientes de palma aceitera de la región. Organizado por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), en colaboración con Conservation International (CI), este viaje de campo permitió visibilizar los esfuerzos que se están llevando a cabo en América Latina para promover cadenas de suministro de aceite de palma más inclusivas y resilientes.

Representantes de empresas compradoras de Norteamérica, pequeños agricultores, la RSPO y Conservación Internacional durante una visita de campo a la Amazonía ecuatoriana

Durante las visitas a pequeños productores de ANCUPA (Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera), el gremio nacional de productores de palma de Ecuador, así como a pequeños productores independientes de la provincia de Orellana, los participantes conocieron directamente los desafíos y oportunidades asociados a la producción de aceite de palma en la Amazonía ecuatoriana. A pesar de los retos socioeconómicos, técnicos y ambientales que enfrentan muchos productores independientes de la región, se encuentran implementando prácticas orientadas a mejorar la productividad, mantener una producción libre de deforestación y fortalecer la resiliencia a largo plazo de sus medios de vida y comunidades. La visita evidenció el valor de enfoques integrales que apoyan a los pequeños productores en diversos contextos, incluidos aquellos que buscan recuperar la certificación RSPO y aquellos que aún no forman parte de sistemas formales de certificación.

Los participantes también recorrieron la planta extractora certificada por la RSPO del Grupo Danec, donde se encuentra la caldera más grande de Ecuador, inaugurada recientemente. Allí pudieron conocer de primera mano la capacidad industrial de la empresa, sus innovaciones operativas y su papel como uno de los principales productores de aceite de palma del país. La visita incluyó además la reserva ecológica ACUS La Pantera, un área protegida con más de 500 hectáreas de bosque conservado, que refleja el compromiso de largo plazo de la empresa con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. A través de estas iniciativas, Grupo Danec reflejó cómo la sostenibilidad, el avance tecnológico, la responsabilidad ambiental y la inclusión de pequeños productores pueden integrarse para fortalecer el futuro de la producción sostenible de aceite de palma en Ecuador.

"Esta visita demostró que la producción libre de deforestación es posible mediante buenas prácticas agrícolas, colaboración y compromiso a largo plazo. La participación del sector privado desempeña un papel fundamental en el apoyo a los pequeños productores y en el avance de la conservación de la Amazonía ecuatoriana", afirmó Carolina Rosero, vicepresidenta y directora ejecutiva de Conservation International Ecuador.

A través de la interacción directa con productores y actores locales, las empresas participantes obtuvieron una comprensión más profunda del componente humano de las cadenas globales de suministro y de las realidades que enfrentan las comunidades agrícolas que trabajan hacia modelos de producción más sostenibles.

"Escuchar a los agricultores y a las comunidades locales nos brinda una mejor comprensión de las realidades de la producción agrícola y pone de relieve cómo la alineación entre productores, empresas y actores locales puede generar un impacto más significativo a nivel regional", señaló Jon Hixson, director de Sostenibilidad de Yum!. "Fue muy valioso conocer las innovaciones, el compromiso y los desafíos de los productores, lo que destaca el importante papel que pueden desempeñar empresas como Yum! al invertir en una producción sostenible de aceite de palma que contribuya a proteger los bosques, fortalecer los medios de vida locales e impulsar el progreso a largo plazo".

A medida que América Latina continúa consolidándose como una de las regiones de más rápido crecimiento en producción sostenible de aceite de palma, y Norteamérica fortalece su papel como mercado clave para el aceite de palma y los productos derivados obtenidos de manera sostenible, iniciativas como esta demuestran la creciente oportunidad de construir cadenas de suministro más inclusivas, resilientes y conectadas con la realidad de los productores en territorio.

"Norteamérica es líder mundial en la compra de aceite de palma sostenible, y muchas de nuestras empresas miembros ya han alcanzado un abastecimiento 100 % RSPO para sus cadenas de suministro. Sin embargo, nuestros miembros más comprometidos reconocen que, aunque la certificación genera un enorme impacto, existe potencial para una participación aún más profunda. Al sumarse a visitas como esta en Ecuador, están dando el siguiente paso: involucrándose directamente con pequeños productores, apoyando iniciativas de conservación e invirtiendo en las comunidades locales de América Latina. Este nivel de compromiso práctico va más allá de las metas de compra y refleja el tipo de liderazgo que realmente define lo que significa ser miembro de la RSPO en esta región", afirmó Cameron Plese, director de Asuntos Gubernamentales y Norteamérica de la RSPO.

Construyendo sobre el impulso generado por la visita de campo realizada por la RSPO a Perú en 2025, que conectó a compradores con pequeños productores independientes certificados de la Amazonía peruana, esta inmersión en Ecuador refuerza la importancia de mantener el diálogo, la colaboración y el aprendizaje compartido a lo largo de toda la cadena de valor del aceite de palma sostenible.

Acerca de la RSPO:

La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) es una alianza global creada para hacer sostenible la producción y el consumo de aceite de palma. Fundada en 2004, la RSPO es una organización internacional sin fines de lucro y de múltiples partes interesadas que reúne a miembros de toda la cadena de valor del aceite de palma, incluidos productores de palma aceitera, procesadores y comerciantes, fabricantes de bienes de consumo, minoristas, bancos e inversionistas, organizaciones no gubernamentales ambientales y de conservación de la naturaleza, así como organizaciones no gubernamentales de carácter social y de desarrollo.

Como una alianza para el progreso y el impacto positivo, la RSPO facilita cambios globales para hacer sostenible la producción y el consumo de aceite de palma. Para inspirar el cambio, comunica los beneficios ambientales y sociales. Para impulsar el progreso, promueve la colaboración. Para brindar garantías, establece estándares de certificación.

La RSPO está registrada como una asociación internacional en Zúrich, Suiza, y cuenta con oficinas principales en Malasia e Indonesia, además de oficinas en China, Colombia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.

Acerca de Conservación Internacional:

Fundada en 1987, Conservation International es una organización global sin fines de lucro que trabaja para proteger la naturaleza de la que dependen las personas para obtener alimentos, agua fresca, medios de vida y un clima estable. A través de la ciencia, las políticas públicas, las alianzas y las acciones en territorio, Conservation International impulsa soluciones de desarrollo sostenible que benefician tanto a las personas como a la naturaleza.

En Ecuador, Conservation International trabaja junto a pueblos indígenas, comunidades locales, instituciones gubernamentales y aliados del sector privado para promover paisajes sostenibles, fortalecer medios de vida resilientes y conservar ecosistemas críticos como la Amazonía, las Islas Galápagos, los páramos y las zonas marino-costeras.

Para más información, visite Conservation International.

FUENTE Roundtable On Sustainable Palm Oil