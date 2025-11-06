RSPO pede maior inclusão de pequenos agricultores e maior adoção de tecnologia

Do financiamento de pequenos agricultores, da regeneração de ecossistemas à inovação da cadeia de suprimentos, a conferência anual da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO) explorou soluções escaláveis para acelerar a transformação sustentável da indústria do óleo de palma.

KUALA LUMPUR, Malásia, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Conferência Anual da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RT2025) da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO) convocou as partes interessadas globais a pedir uma adoção mais forte das ferramentas tecnológicas e científicas existentes para fortalecer a qualidade, a produtividade e a sustentabilidade do setor. Especialistas discutiram como dados, digitalização e diligência mais inteligentes podem desbloquear o potencial do setor, impulsionar a equidade para os pequenos agricultores e fortalecer a resiliência do comércio em meio a interrupções legislativas, regulatórias e geopolíticas.

Em seu discurso de abertura, a Dra. Ravigadevi Sambanthamurthi, Presidente da Disciplina de Ciências Biológicas, Agrícolas e Ambientais da Academia de Ciências da Malásia, destacou o papel das soluções científicas no avanço do setor de óleo de palma sustentável. "A ciência já forneceu soluções inovadoras - desde testes de DNA para a qualidade das sementes até a utilização da biomassa em uma economia circular - para promover a produção sustentável. Nosso maior desafio hoje não é mais inovação, é implementação". Como membro da Royal Society, ela pediu um compromisso unificado em toda a indústria, afirmando que a tecnologia sem absorção estava custando ao setor de óleo de palma em países como Indonésia e Malásia até US $ 6 bilhões e US $ 1 bilhão, respectivamente, em produtividade de óleo de palma anualmente, enquanto aumentava a vulnerabilidade dos pequenos agricultores.

Pequenos produtores em destaque

A inclusão dos pequenos agricultores foi o foco central do diálogo de três dias. Apesar de representar cerca de 40% da área total de plantação de dendezeiros, os pequenos produtores permanecem marginalizados dos mercados nacionais, regionais e globais. Eles enfrentam desafios crescentes, incluindo uma desaceleração na demanda por créditos para pequenos agricultores, cortes nos orçamentos governamentais para financiamento do desenvolvimento e relações comerciais interrompidas causadas pela mudança de políticas tarifárias.

"Os pequenos agricultores fizeram o trabalho duro para mostrar que podem produzir de forma sustentável, provando seu compromisso através da busca da Certificação RSPO", disse o CEO da RSPO, Joseph D'Cruz. "No entanto, eles estão carregando um fardo esmagador com apoio decrescente. A sua inclusão na cadeia de abastecimento de óleo de palma sustentável é imperativa para transformar o setor."

Uma voz coletiva de grandes produtores para atores a jusante, ONGs sociais e ambientais, seguradoras e atores financeiros pediu incentivos de mercado mais diversificados para os Pequenos Produtores Independentes Certificados (ISH) da RSPO acessarem o mercado físico. As discussões destacaram soluções práticas, como prêmios de preço, acesso a financiamento, compartilhamento de riscos e contratos de longo prazo, como possíveis caminhos para apoiar a inclusão de pequenos agricultores em maior escala.

Falando em nome dos pequenos agricultores durante a cerimônia de abertura, Pedro Seijas Cárdenas, gerente do grupo peruano de pequenos agricultores, Asociación de Productores Monte Alegre de Neshuya (APROMAN), afirmou: "Cada crédito vendido, cada hectare certificado e cada comunidade fortalecida é um lembrete de que o óleo de palma sustentável não é construído em salas de reuniões, mas no solo, sob o sol, nas mãos de quem cultiva a esperança".

Somente em 2024, 284.188 Créditos de Pequenos Produtores Independentes no valor de US$ 6,5 milhões foram comprados para beneficiar diretamente 116 grupos de ISH Certificados pela RSPO.

Reforçando ainda mais esse compromisso, um Memorando de Entendimento (MoU) foi assinado entre a Associação Nacional de Pequenos Produtores da Malásia (NASH), a Asia School of Business (ASB) e a RSPO para facilitar a capacitação dos pequenos produtores e o acesso aos mercados internacionais sustentáveis.

Crescimento certificado, conservação e impacto baseado em evidências

A Certificação RSPO se expandiu para São Tomé e Príncipe e Sri Lanka no ano passado, elevando a área total certificada de dendê para 5,1 milhões de hectares em 24 países. Um total de 425.597 hectares (ha) agora são conservados sob a Certificação RSPO – uma área 17 vezes o tamanho de Kuala Lumpur e 29.469 ha de reservas ribeirinhas também são reservadas para proteção.

D'Cruz observou: "Embora a certificação seja uma conquista histórica, ela é apenas parte da jornada de sustentabilidade. O mundo está indo além de medir o impacto em termos de certificados e hectares certificados. Também devemos mostrar nosso sucesso em termos de comunidades resilientes, florestas protegidas e agricultores capacitados. Estamos mudando de uma economia de crachás para um mundo que prioriza resultados mensuráveis e impacto baseado em evidências."

Essa abordagem foi exemplificada por meio de um Memorando de Entendimento assinado entre o Zoológico Florestal de Nanjing Hongshan e a RSPO, com o objetivo de promover a conservação da biodiversidade e a conscientização sobre o óleo de palma sustentável na China.

O RT2025 também homenageou membros cujo trabalho exemplifica compromissos sustentáveis. Os Prêmios de Excelência da RSPO celebraram contribuições excepcionais em cinco categorias: PT Dharma Satya Nusantara para Liderança em Conservação; Perkumpulan Petani Mitra Harapan para o Prêmio de Pequenos Agricultores; Lestari Capital for Innovation; Wild Asia Group Scheme for Communicating for Good; e AAA Oils & Fats for Shared Responsibility.

Sobre a RSPO:

A Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO) é uma parceria global para tornar o óleo de palma sustentável. Formada em 2004, a RSPO é uma organização sem fins lucrativos com várias partes interessadas que une membros de toda a cadeia de valor do óleo de palma, incluindo produtores de óleo de palma, processadores e comerciantes de óleo de palma, fabricantes de bens de consumo, varejistas, bancos e investidores, organizações não governamentais (ONGs) ambientais ou de conservação da natureza e ONGs sociais ou de desenvolvimento.

Como uma parceria para o progresso e impacto positivo, a RSPO facilita a mudança global para tornar a produção e o consumo de óleo de palma sustentável. Para inspirar mudanças, comunicamos os benefícios ambientais e sociais. Para progredir, catalisamos a colaboração. Para fornecer garantia, definimos os padrões de certificação.

A RSPO está registrada como uma associação internacional em Zurique, na Suíça, com escritórios principais na Malásia e na Indonésia, e escritórios na China, Colômbia, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813391/Roundtable_On_Sustainable_Palm_Oil_CEO.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2380937/5600593/RSPO_Trademark_Logo_transparent_png_Logo.jpg

FONTE Roundtable On Sustainable Palm Oil