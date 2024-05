HENGQIN, China, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 26 de Maio, a Conferência de Promoção de Investimento Global 2024 (adiante designada por "Conferência") e a sua série de fóruns foram inauguradas em Hengqin. A ocasião contou com a presença do Comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, Liu Xianfa; do Coordenador da Comissão Executiva da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin (adiante designada por "Zona de Cooperação Aprofundada"), Lei Wai Nong; do Vice-Secretário do Comité Municipal e Presidente do Governo Popular de Zhuhai, Huang Zhihao; e dos Coordenadores Adjuntos da Comissão Executiva da Zona de Cooperação Aprofundada, Nie Xinping, Fu Yongge e Su Kun, entre outros representantes do Governo da Província de Guangdong, da RAEM e dos órgãos governamentais do Município de Zhuhai. Adicionalmente, ainda estiveram presentes mais de 1.000 investidores nacionais e internacionais das associações comerciais de Macau e das empresas de prestígio nacional e internacional. Na presente edição, os convidados são provenientes de 42 países e regiões, incluindo Portugal, Brasil, Singapura e Malásia, alargando significativamente a dimensão da Conferência.

Inauguração da Conferência de Promoção de Investimento Global 2024 em Hengqin (PRNewsfoto/Economic Development Bureau of the Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin)

Durante o seu discurso, Lei Wai Nong apontou que nesta fase, Hengqin encontra-se num "período dourado" de oportunidades de negócio e investimento e convida cordialmente os empresários nacionais e internacionais a investir em Hengqin, para usufruir em conjunto das oportunidades de desenvolvimento.

Na sua intervenção, Su Kun apresentou detalhadamente o ambiente de investimento aberto da Zona de Cooperação Aprofundada, destacando que, após a implementação do regime de administração separada, as "quatro novas indústrias" da Zona de Cooperação Aprofundada abraçarão uma série de medidas favoráveis e oportunidades de desenvolvimento.

A Conferência de Promoção convidou representantes empresariais da Wisewave (Zhuhai) Technology Co., Ltd. e da Airbus Helicopter China a partilharem o seu investimento e desenvolvimento em Hengqin.

Há nove especialistas, académicos e empresários da área de investigação científica de Macau e de Hengqin assumiram o papel de "Conselheiros de Captação de Negócios", enquanto seis profissionais de diferentes sectores que trabalham em Hengqin desempenharam o papel de "Porta-vozes de Hengqin", com o objectivo de promover conjuntamente Hengqin. A série de entrevistas com os "Conselheiros de Captação de Negócios" será estreada sucessivamente a partir de Junho.

Além disso, entre os diversos destaques da presente edição da Conferência, destaca-se uma exposição sobre os resultados do desenvolvimento das "quatro novas indústrias" da Zona de Cooperação Aprofundada, por forma a mostrar os respectivos resultados do desenvolvimento industrial nos últimos anos. Até ao fim da Conferência, na noite de 26 de Maio, a transmissão em directo registou mais de 69 mil visualizações.

No dia 27 de Maio, uma série de fóruns teve lugar no âmbito da Conferência para abordar profundamente o desenvolvimento industrial com os representantes de diversas áreas, tais como circuitos integrados, medicina tradicional chinesa, indústrias de marca, finanças modernas, turismo cultural, convenções e exposições, comércio, comércio electrónico transfronteiriço, entre outras, com vista a construir uma ponte de diálogo e de cooperação para as indústrias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423596/2024_Hengqin_Global_Investment_Promotion_Conference_Kicks_Off.jpg

FONTE Economic Development Bureau of the Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin