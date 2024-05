Hengqin Global Investment Promotion Conference 2024 telah Berlangsung dengan Sukses

Dalam sambutannya, Lei Wai Nong menjelaskan bahwa Hengqin tengah memasuki "masa keemasan" dalam bidang perdagangan dan investasi. Maka dari itu, melalui acara ini, Lei Wai Nong mengajak seluruh pebisnis di dalam dan luar negeri agar berinvestasi di Hengqin dan memanfaatkan kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang baru.

Setelah itu, Su Kun juga memperkenalkan iklim investasi Cooperation Zone yang bersifat terbuka dan membahas empat industri baru yang telah berkembang baik. Beliau juga membahas tentang peluang pembangunan baru yang muncul sejak penerapan kebijakan manajemen tier-specific.

Dalam acara ini, sejumlah perwakilan Wisewave (Zhuhai) Technology Co., Ltd. dan Airbus Helicopters China juga membawakan sejumlah presentasi mengenai peluang investasi dan pembangunan di Hengqin.

Di samping itu, sembilan pakar riset, akademisi, dan pebisnis asal Macao dan Hengqin pun telah ditunjuk sebagai "Ambassadors for Hengqin". Bersama enam sosok "Advocates for Hengqin", mereka akan mempromosikan Hengqin secara global. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, mereka akan meluncurkan video promosi bertajuk "Ambassadors for Hengqin" pada Juni mendatang.

Hingga ajang ini ditutup pada 26 Mei lalu, siaran online dari acara ini telah ditonton oleh lebih dari 69.000 orang. Selain meliput tentang empat industri baru di Cooperation Zone, acara tahun ini jugamembahas tentang pembangunan yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 27 Mei, sharing session juga digelar untuk memfasilitasi kerja sama antar industri yang meliputiindustri integrated circuit, obat-obatan tradisional Tiongkok, industri branded, sistem keuangan modern, pariwisata kebudayaan, konvensi dan pameran, perdagangan, serta e-commerce lintas wilayah.

