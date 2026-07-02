Incorporadoras apostam em benefícios inéditos para impulsionar vendas

Estratégia da Eztec reflete a busca das construtoras por diferenciação em um mercado altamente competitivo.

SÃO PAULO, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Comprar um imóvel continua entre os principais objetivos financeiros dos brasileiros, mas o perfil do comprador mudou. O consumidor está mais atento às vantagens oferecidas pelas empresas e busca experiências que vão além do produto em si. Para responder a essa demanda, as construtoras mudaram o foco de suas campanhas comerciais, criando condições que de fato agregam valor ao processo de escolha.

Perspectiva da empreendimento Agami

Se no passado as ações se resumiam a descontos, parcelamentos facilitados ou isenção de taxas cartoriais, hoje o setor aposta em benefícios conectados ao estilo de vida do público. Programas de fidelidade, experiências exclusivas e vantagens voltadas a viagens e parcerias com grandes marcas viraram os novos argumentos de venda do mercado.

É nesse contexto que a Eztec lançou as campanhas Gol de Milhas e Selection, realizadas em parceria com a Smiles. A incorporadora reverte o valor investido na compra de imóveis residenciais em milhas, unindo o desejo do apartamento próprio ou do investimento ao prazer por viajar. A cada R$ 1,00 gasto na aquisição de uma unidade participante equivale a uma milha Smiles.

Para Marcelo Ernesto Zarzur, Diretor Vice-Presidente da Eztec, a ação redesenha o relacionamento com o cliente. "Nossa meta é inovar com benefícios que transformem a jornada de compra e elevem a experiência do público. Queremos ir muito além da entrega das chaves", afirma.

A campanha engloba mais de 30 empreendimentos de médio e alto padrão, desde studios até apartamentos de 4 dormitórios prontos para morar, como Arkadio, EZ Parque da Cidade e Dream View, e em obras, como Lume House, Moved e Agami Park Residences. Além de passagens aéreas, os créditos acumulados servem para reservas de hotéis ou para o resgate de produtos no Shopping Smiles, que oferece desde eletrodomésticos até itens de decoração para o novo lar.

A iniciativa ilustra como as incorporadoras têm buscado novas formas de se conectar com seus clientes. Em um mercado competitivo, benefícios associados ao estilo de vida ajudam a ampliar a percepção de valor em torno dos empreendimentos. Mais do que acelerar as vendas de estoque, o objetivo é estreitar os laços com o cliente em longo prazo.

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FONTE Eztec