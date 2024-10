Índia apresenta enorme potencial de crescimento em meio a desafios únicos, descobre relatório de Kearney e LUXASIA

SINGAPURA, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Com base nos insights e no interesse do setor decorrentes de seu whitepaper inaugural no ano passado, a empresa de consultoria de gerenciamento global Kearney e a LUXASIA, líder na construção de marcas omnicanal na região da Ásia-Pacífico, lançaram um segundo whitepaper intitulado "India's massive untapped growth opportunity in luxury beauty (A enorme oportunidade de crescimento inexplorada da Índia em beleza de luxo)". Este relatório explora o imenso potencial de crescimento, complexidades e desafios do mercado de beleza de luxo na Índia, juntamente com as principais áreas comerciais para o sucesso do mercado.

Já um mercado de bilhões de dólares, o mercado indiano de beleza de luxo deve atingir US$ 1,6 bilhão até 2028 e quadruplicar para US$ 4,0 bilhões até 2035. Com um CAGR esperado de 14%, a Índia é um dos mercados de crescimento mais rápido na Ásia e no mundo. Esse crescimento é impulsionado pelo desenvolvimento econômico geral do país, uma classe média crescente e consumidores cada vez mais sofisticados e preocupados com o luxo, ansiosos para negociar.

Embora relativamente pequeno em comparação com sua população, o mercado de beleza de luxo na Índia está pronto para seguir a trajetória de alto crescimento que a China desfrutou nos últimos 15 anos. Portanto, é crucial que as marcas entrem agora para estabelecer seu nome, conquistar a fidelidade dos consumidores indianos e aproveitar a onda de crescimento iminente. Esse potencial não passou despercebido, pois várias marcas internacionais entraram na Índia nos últimos anos para capturar as vantagens dos pioneiros.

No entanto, a entrada no mercado está repleta de desafios. A Índia é um mercado complexo – uma "terra de muitas Índias". Ao contrário de outros países asiáticos, a vasta geografia e diversidade étnica da Índia criam preferências divergentes do consumidor em todo o país. Para ter sucesso, as marcas devem desenvolver uma série de estratégias específicas da região (até mesmo específicas da cidade), em vez de confiar em uma estratégia genérica ou de mercado único. Além disso, as marcas precisam navegar por complexidades operacionais e regulatórias, como registro e importação de produtos, enquanto otimizam suas configurações de cadeia de suprimentos.

Especificamente para a Índia, os três pilares estratégicos devem ser abordados: personalização da oferta de produtos, estratégias de marketing regional direcionadas e otimização da distribuição omnicanal por meio de parcerias estratégicas. O último ponto é crucial para desbloquear valor rapidamente, como alavancar uma equipe de vendas em todo o país, incluindo treinamento, implantação e gerenciamento de uma rede dedicada de consultores de beleza em vários ambientes omnicanal.

Karan Dhall, sócio da Kearney's Consumer Industry and Retail Practice, compartilha: "O mercado de beleza de luxo da Índia está em um momento crucial, pronto para um crescimento exponencial. Nunca houve um momento mais oportuno para investir neste setor. As marcas que navegam estrategicamente por suas complexidades não apenas estabelecerão uma posição forte, mas também cultivarão relacionamentos duradouros com uma nova geração de consumidores de luxo."

Shashank Goel, diretor da Kearney, enfatiza: "À medida que testemunhamos a crescente sofisticação do consumidor e um cenário econômico robusto, é evidente que o momento de investir no mercado de beleza de luxo da Índia é agora. O sucesso dependerá de uma compreensão diferenciada das preferências locais e da capacidade de personalizar as ofertas para atender às diversas demandas regionais. Em última análise, as marcas que entendem o pulso dos consumidores indianos serão as que prosperarão neste ambiente dinâmico."

Satyaki Banerjee, COO do Grupo, LUXASIA, que também é o líder comercial geral para vários mercados, incluindo a Índia, diz: "Apesar da complexidade e heterogeneidade intrínsecas à Índia, é um mercado extremamente vibrante e atraente para a beleza de luxo. Espera-se que o crescimento venha com um ponto de inflexão acentuado e não gradualmente ao longo do tempo. As marcas precisam estar presentes no mercado antes desses picos repentinos. É imperativo que as marcas pensem "a longo prazo" e invistam na compreensão dos consumidores indianos, bem como no ecossistema omnicanal dinâmico do mercado. Esse esforço precisa começar hoje. Dada a evolução da estrutura de mercado, complexidade e assimetria de informações, os ganhos são multiplicados de forma mais eficaz pela colaboração com o parceiro certo nesta jornada."

O Dr. Wolfgang Baier, CEO do Grupo LUXASIA, afirma: "O momento de entrar na Índia é agora. No entanto, dados os riscos de mercado e a curva de aprendizado potencialmente cara, as marcas precisam de suporte especializado para garantir uma presença crescente no mercado. Tendo proporcionado um crescimento sólido para várias marcas na Índia até agora, a LUXASIA está pronta para emprestar nossa experiência e fazer parceria com marcas internacionais de beleza de luxo para o sucesso a longo prazo neste mercado promissor."

