科爾尼和LUXASIA聯合發布報告：印度奢華美容市場在獨特挑戰中蘊藏巨大增長潛力

雖然與人口相比，印度的奢華美容市場規模相對較小，但有望像中國一樣在過去15年中保持高速增長。因此，對於品牌來說，現在就進入印度市場至關重要，這樣才能樹立品牌形象，贏得印度消費者的忠誠度，並乘上即將到來的增長浪潮。這一潛力並沒有被忽視，近年來，眾多國際品牌紛紛進入印度，以搶佔先機。

然而，市場進入充滿挑戰。印度是一個複雜的市場——一個「眾多印度的國度」。與其他亞洲國家不同，印度幅員遼闊，民族多樣，全國各地的消費者偏好各不相同。要想取得成功，品牌必須制定一系列針對特定地區（甚至特定城市）的策略，而不是依賴通用或單一的市場策略。此外，品牌還需要應對產品註冊和進口等複雜的營運和監管問題，同時優化供應鏈設置。

具體到印度，必須解決三大戰略支柱問題：產品供應定制化、有針對性的區域營銷策略，以及通過戰略合作伙伴優化全渠道分銷。最後一點對於快速釋放價值至關重要，例如利用全國性的銷售團隊，包括培訓、部署和管理跨各種全渠道環境的專職美容顧問網絡。

科爾尼消費行業和零售業務部合伙人Karan Dhall表示：「印度奢華美容市場正處於關鍵時期，有望實現指數級增長。現在是投資該行業的最佳時機。如果能從戰略上駕馭這一複雜的市場，品牌不僅能站穩腳跟，還能與新一代奢侈品消費者建立持久的關係。」

科爾尼負責人Shashank Goel強調說：「隨著消費者的日益成熟和經濟的蓬勃發展，投資印度奢華美容市場的時機顯然已經成熟。成功與否取決於對當地偏好的細致了解，以及能否通過定制產品來滿足不同地區的需求。最終，了解印度消費者喜好的品牌將在這個充滿活力的環境中茁壯成長。」

LUXASIA集團首席運營官Satyaki Banerjee同時也是包括印度在內的眾多市場的總體商業負責人，他表示：「儘管印度本身具有複雜性和多樣性，但它依然是一個極具活力和吸引力的奢華美容市場。預計增長將迎來一個急劇的拐點，而非緩慢逐步實現。因此，品牌需要在這些突如其來的高峰到來之前就進入市場。品牌必須著眼於『長線投資』，深入了解印度消費者，並投資於市場上充滿活力的全渠道生態系統。這項工作需要從今天開始。考慮到市場結構的不斷變化、複雜性和信息不對稱，與合適的合作伙伴合作，將是實現收益倍增的最有效途徑。」

LUXASIA集團首席執行官Wolfgang Baier博士肯定地說：「現在是進入印度市場的最佳時機。然而，考慮到市場風險和潛在的高成本學習曲線，品牌需要專家的支持，以確保不斷增長的市場佔有率。迄今為止，LUXASIA 已幫助眾多品牌在印度實現了穩健增長，我們隨時准備利用我們的專業知識，與國際奢侈美容品牌合作，在這個前景廣闊的市場取得長期成功。」

SOURCE LUXASIA