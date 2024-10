Studie von Kearney und LUXASIA stellt fest: Indiens Markt für Luxuskosmetik bietet ein enormes Wachstumspotenzial bei gleichzeitig einzigartigen Herausforderungen

SINGAPUR, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf den Erkenntnissen und dem Interesse der Branche, die sich aus ihrem ersten Whitepaper im letzten Jahr ergeben haben, haben die globale Unternehmensberatung Kearney und LUXASIA, der führende Omnichannel-Markenhersteller im asiatisch-pazifischen Raum, ein zweites Whitepaper mit dem Titel „India's massive untapped growth opportunity in luxury beauty" (Indiens riesige ungenutzte Wachstumschancen im Bereich Luxuskosmetik) veröffentlicht. Der Bericht untersucht das immense Wachstumspotenzial, die Komplexität und die Herausforderungen des Luxuskosmetikmarktes in Indien sowie die wichtigsten kommerziellen Bereiche für den Markterfolg.

Der indische Markt für Luxuskosmetik ist bereits heute ein Milliardenmarkt und soll bis 2028 ein Volumen von 1,6 Mrd. USD erreichen – und sich bis 2035 auf 4,0 Mrd. USD vervierfachen. Mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 14 % ist Indien einer der am schnellsten wachsenden Märkte in Asien und der Welt. Dieses Wachstum wird durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung des Landes, eine aufstrebende Mittelschicht und immer anspruchsvollere, luxusbewusste und kauffreudige Verbraucherinnen und Verbraucher angetrieben.

Obwohl der Markt für Luxuskosmetik in Indien im Vergleich zur Gesamtbevölkerung relativ klein ist, ist er auf dem besten Weg, dem starken Wachstum zu folgen, wie es China in den letzten 15 Jahren erlebt hat. Daher ist es für Marken entscheidend, jetzt einzusteigen, um sich einen Namen zu machen, die Loyalität der indischen Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewinnen und auf der bevorstehenden Wachstumswelle zu reiten. Dieses Potenzial ist nicht unbemerkt geblieben, da zahlreiche internationale Marken in den letzten Jahren in Indien Fuß gefasst haben, um sich einen Frühstartervorteil zu sichern.

Der Markteintritt ist jedoch mit vielen Herausforderungen verbunden. Indien ist ein komplexer Markt – denn „das eine Indien" gibt es nicht. Im Gegensatz zu anderen asiatischen Ländern führen die große geografische Ausdehnung und die ethnische Vielfalt Indiens zu unterschiedlichen Verbraucherpräferenzen im Land. Um erfolgreich zu sein, müssen Marken eine Reihe von regionsspezifischen (sogar stadtspezifischen) Strategien entwickeln, anstatt sich auf eine generische oder auf einen einzigen Markt bezogene Strategie zu verlassen. Darüber hinaus müssen die Marken operative und regulatorische Komplexitäten wie Produktregistrierung und -import bewältigen und gleichzeitig ihre Lieferkette optimieren.

Speziell für Indien müssen die drei strategischen Säulen in Angriff genommen werden: Anpassung des Produktangebots, gezielte regionale Marketingstrategien und Optimierung des Omnichannel-Vertriebs durch strategische Partnerschaften. Der letzte Punkt ist entscheidend für eine schnelle Wertschöpfung, wie z. B. die Nutzung eines landesweiten Vertriebsteams, einschließlich der Schulung, des Einsatzes und der Verwaltung eines speziellen Netzwerks von Schönheitsberaterinnen und Schönheitsberatern in verschiedenen Omnichannel-Umgebungen.

Karan Dhall, Partner bei Kearney's Consumer Industry and Retail Practice, erklärt: „Der indische Markt für Luxuskosmetik befindet sich an einem entscheidenden Punkt und ist bereit für exponentielles Wachstum. Der Zeitpunkt für Investitionen in diesem Sektor war noch nie so günstig wie heute. Marken, die sich strategisch durch die Komplexität des Marktes bewegen, werden nicht nur ein starkes Fundament bauen, sondern auch dauerhafte Beziehungen zu einer neuen Generation von Luxuskonsumentinnen und -konsumenten aufbauen."

Shashank Goel, Principal bei Kearney, unterstreicht: „Angesichts der zunehmend hohen Ansprüche der Verbraucherinnen und Verbraucher und der robusten Wirtschaftslage ist es offensichtlich, dass der Zeitpunkt für Investitionen in den indischen Markt für Luxuskosmetik jetzt gekommen ist. Der Erfolg wird von einem differenzierten Verständnis der lokalen Vorlieben und der Fähigkeit abhängen, das Angebot an die unterschiedlichen regionalen Anforderungen anzupassen. Letztlich werden die Marken, die verstehen, wie die indischen Verbraucherinnen und Verbraucher ticken, in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich sein."

Satyaki Banerjee, Group COO, LUXASIA, die auch die kaufmännische Gesamtleitung für zahlreiche Märkte, einschließlich Indien, innehat, sagt: „Trotz der Komplexität und Heterogenität, die in Indien typisch ist, ist es ein äußerst dynamischer und attraktiver Markt für Luxuskosmetik. Es wird erwartet, dass das Wachstum mit einem scharfen Wendepunkt kommt und nicht allmählich im Laufe der Zeit. Marken müssen auf dem Markt präsent sein, bevor diese plötzlichen Spitzen auftreten. Marken müssen unbedingt langfristig denken und in das Verständnis der indischen Verbraucherinnen und Verbraucher sowie in das dynamische Omnichannel-Ökosystem des Marktes investieren. Diese Bemühungen müssen heute beginnen. Angesichts der sich entwickelnden Marktstruktur, der Komplexität und der Informationsasymmetrie lassen sich die Gewinne am effektivsten vervielfachen, wenn man auf diesem Weg mit dem richtigen Partner zusammenarbeitet."

Dr. Wolfgang Baier, CEO der LUXASIA-Gruppe, bekräftigt: „Die richtige Zeit für einen Markteintritt in Indien ist jetzt. Angesichts der Marktrisiken und der potenziell kostspieligen Lernkurve benötigen Marken jedoch fachkundige Unterstützung, um eine wachsende Marktpräsenz zu gewährleisten. LUXASIA hat bisher für zahlreiche Marken in Indien ein solides Wachstum erzielt und ist bereit, sein Fachwissen zur Verfügung zu stellen und Partnerschaften mit internationalen Luxuskosmetikmarken einzugehen, um in diesem vielversprechenden Markt langfristig erfolgreich zu sein."

