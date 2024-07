"Indicação ao Prêmio de Inovação 2024 na Automechanika Frankfurt: Inovações e o futuro da THINKCAR Tech"

ESCHBORN, Alemanha, 27 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 18 de julho de 2024, o júri internacional de especialistas da indicação para o Prêmio de Inovação 2024 na Automechanika Frankfurt se reuniu. Após uma avaliação rigorosa de 153 inscrições, a THINKTOOL 399 no campo da IA e digitalização e a THINKTOOL CE EVD no campo da eletromobilidade (e-mobility) e tecnologias inovadoras de direção foram indicadas para o prêmio de inovação. Esta é uma forte prova de suas realizações inovadoras em tecnologia de diagnóstico automotivo inteligente.

No dia 10 de setembro de 2024, os vencedores do Prêmio de Inovação serão anunciados na cerimônia oficial às 17h no Saal Harmonie do Centro de Convenções de Frankfurt. Os dois produtos indicados serão apresentados em uma área especialmente projetada para os Prêmios de Inovação no Hall 3.0.

O THINKTOOL 399 é uma obra-prima inovadora da THINKCAR Tech, equipado com o sistema TC OS desenvolvido de forma independente pela THINKCAR, que é o primeiro sistema operacional do mundo profundamente personalizado para o modelo de IA para diagnóstico automotivo. Ele permite a exibição de aplicativos em tela dividida e a conexão inteligente de vários dispositivos, oferece aos usuários uma nova experiência por meio do menu de operação simples e do design otimizado da interface do usuário. Além disso, o THINKTOOL 399 também integra o modelo de IA de diagnóstico automotivo desenvolvido de forma independente pela THINKCAR Tech, que pode se comunicar com os proprietários de carros como um humano, fornecer orientação sobre códigos de falha, sugestões de solução e até recomendações de serviço de manutenção. Mais especificamente, o THINKTOOL 399 tem uma função de diagnóstico duplo, que permite diagnosticar dois veículos simultaneamente, criando uma experiência conveniente de diagnóstico de falhas para os usuários em cenários de manutenção complexos.

O THINKTOOL CE EVD foi especialmente projetado para veículos de nova energia e está empenhado em contribuir para o desenvolvimento sustentável de um ambiente com baixas emissões de carbono. É compatível com mais de 95% dos novos modelos de veículos de energia no mercado, está equipado com uma série de linhas de diagnóstico e pacotes de jumper, integra múltiplas funções de diagnóstico e manutenção, tem configurações padrão e opcionais ricas e também está equipado com séries de produtos relacionados, fornecendo soluções abrangentes.

A THINKCAR ocupa uma posição importante no campo do diagnóstico automotivo e detecção inteligente com seu acúmulo tecnológico e capacidades de inovação. Desde a sua criação, tem insistido na inovação e melhorado continuamente os seus produtos. A indicação desses dois produtos desta vez é uma afirmação e expectativa para a empresa.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=b4JXDZ_4Xfg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469655/THINKCAR_IN_AUTOMECHANIKA_FRANKFURT_2024.jpg

FONTE THINKCAR Europe GmbH