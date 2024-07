« Nomination aux Prix de l'innovation 2024 à Automechanika Francfort : percées et avenir de THINKCAR Tech ».

ESCHBORN, Allemagne, 27 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le 18 juillet 2024, le jury international d'experts de la nomination aux Innovation Awards 2024 à Automechanika Frankfurt a tenu une réunion. Après une évaluation rigoureuse, sur 153 candidatures, THINKTOOL 399, dans le domaine de l'IA et de la numérisation, et THINKTOOL CE EVD, dans le domaine de l'E-Mobilité et des technologies de conduite innovantes, ont été nommés pour le prix de l'innovation. Il s'agit d'une preuve solide de leurs réalisations innovantes en matière de technologie de diagnostic intelligent pour l'automobile.

THINKTOOL 399 is an innovative masterpiece of THINKCAR Tech, equipped with the independently developed TC OS system by THINKCAR, which is the world's first operating system deeply customized for automotive diagnosis AI model. It not only supports split-screen display of applications and intelligent connection of multiple devices, but also provides users with a new experience through the flat operation menu and optimized UI design. THINKCAR Tech will be exhibited at Booth E20, Hall 9.0, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurtam Main, Germany from September 10th to 14th, 2024. Friends from all walks of life are welcome to visit and guide.

Le 10 septembre 2024, les lauréats des Innovation Awards seront annoncés lors de la cérémonie officielle qui se tiendra à 17 heures dans la salle Harmonie du Centre des congrès de Francfort. Les deux produits nommés seront présentés dans un espace spécialement conçu pour les Innovation Awards dans le hall 3.0.

THINKTOOL 399 est un chef-d'œuvre innovant de THINKCAR Tech, équipé du système d'exploitation TC développé indépendamment par THINKCAR, qui est le premier système d'exploitation au monde pleinement personnalisé pour les modèles d'IA de diagnostic automobile. Il prend en charge l'affichage des applications en écran partagé et la connexion intelligente de plusieurs appareils, et offre également aux utilisateurs une nouvelle expérience grâce à un menu de fonctionnement plat et à une conception optimisée de l'interface utilisateur. En outre, THINKTOOL 399 intègre également le modèle d'IA de diagnostic automobile développé indépendamment par THINKCAR Tech, qui peut communiquer avec les propriétaires de voitures comme s'il s'agissait d'un être humain, fournir des indications sur les codes d'erreur, des suggestions de solutions et même des recommandations sur les services d'entretien. Plus particulièrement, le THINKTOOL 399 dispose d'une fonction de double diagnostic, qui permet de diagnostiquer deux véhicules simultanément, créant ainsi une expérience de diagnostic de panne pratique pour les utilisateurs dans des scénarios d'entretien complexes.

THINKTOOL CE EVD est spécialement conçu pour les véhicules à énergie nouvelle et s'engage à contribuer au développement durable d'un environnement à faible émission de carbone. Il prend en charge plus de 95 % des modèles de véhicules à énergie nouvelle sur le marché, est équipé d'une variété de lignes de diagnostic et de packs de connexion, intègre de multiples fonctions de diagnostic et d'entretien, possède de nombreuses configurations standard et optionnelles, et est également équipé de séries de produits connexes, fournissant ainsi des solutions complètes.

THINKCAR occupe une position importante dans le domaine du diagnostic et de la détection automobile intelligents grâce à son éventail de technologies et à ses capacités d'innovation. Depuis sa création, elle a mis l'accent sur l'innovation et a constamment amélioré ses produits. La nomination de ces deux produits est cette fois une affirmation et une attente pour l'entreprise.

THINKCAR Tech exposera au stand E20, Hall 9.0, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Allemagne, du 10 au 14 septembre 2024. Les amis de tous horizons sont les bienvenus pour visiter et guider.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=b4JXDZ_4Xfg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469634/THINKCAR_IN_AUTOMECHANIKA_FRANKFURT_2024.jpg