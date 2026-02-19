inDrive Ads marca entrada da plataforma de mobilidade e serviços no setor de publicidade digital brasileiro

Solução exibida dentro do aplicativo já opera em 20 países e tem projeção de crescimento de 8x em 2026 no Brasil

SÃO PAULO, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos, anunciou o lançamento do inDrive Ads, nova solução global de publicidade da companhia, no Brasil. O serviço permite que marcas anunciem dentro do aplicativo da inDrive, em diferentes telas ao longo da jornada dos usuários, e faz parte da estratégia da empresa para diversificar receitas e sustentar o crescimento do negócio, mantendo os serviços acessíveis para usuários e baixos custos de intermediação para os motoristas e entregadores parceiros. O inDrive Ads já está disponível em 20 países, incluindo o Brasil, e possibilita a oferta publicitária dentro do aplicativo para uma audiência 100% nacional. A solução alcança a maior parte da base média mensal de usuários da plataforma nesses mercados, e a expectativa da plataforma é expandi-la para todos os países onde atua, ao longo de 2026.

O inDrive Ads foi desenvolvido para fortalecer o ecossistema da plataforma ao criar uma nova fonte de receita. Esse modelo permite à empresa manter sua taxa de comissão entre as mais baixas do setor e apoiar a sustentabilidade de longo prazo para passageiros, motoristas e entregadores parceiros e comunidades locais. Parte do espaço destinado à publicidade será reservada a programas de impacto social, dando visibilidade a iniciativas comunitárias locais com pouco ou nenhum custo. "A diversificação do negócio com uma linha de alta margem como Ads é um passo importante para a inDrive. Essa nova frente nos dá mais flexibilidade para subsidiar a acessibilidade financeira em escala", afirmou Arsen Tomsky, fundador e CEO da plataforma.

Os primeiros resultados indicam avanço consistente. A demanda de anunciantes dobrou mês a mês desde o início da operação, e projetos-piloto registraram alto índice de recorrência, com participação de marcas dos setores de e-commerce, moda, varejo, bancos e serviços financeiros. Entre os casos citados estão parcerias com fintechs em mercados estratégicos, como a Monet, na Colômbia, que viabilizou mais de 1.200 empréstimos por meio do inDrive Ads; a Skyro, nas Filipinas, com mais de 200 empréstimos; e um banco no México, que distribuiu mais de 400 cartões de crédito utilizando o ecossistema da plataforma. No Brasil, o serviço foi implementado no ano passado, e tem projeção de crescimento de 8x, quando comparado a 2025.

"Nosso foco sempre é ampliar o acesso e promover relações mais justas em tudo o que fazemos, e isso também se reflete no inDrive Ads. À medida que o nosso Super App evolui, buscamos criar um ecossistema em que marcas e usuários possam se conectar de forma equilibrada. Estamos investindo na expansão do produto no Brasil e vemos um potencial de crescimento exponencial em 2026", completa Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil. Os anúncios são exibidos em diferentes etapas da navegação no aplicativo e incluem formatos com recursos gráficos e animações, além de ferramentas de mensuração integradas para acompanhamento dos resultados pelos anunciantes.

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 400 milhões de vezes e foi o segundo de mobilidade com mais downloads pelo terceiro ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em 1065 cidades em 48 países. Impulsionada por sua missão de combater as injustiças, a empresa está comprometida em causar um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Ela busca atingir esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos, quanto pelo trabalho de seus programas de impacto.

