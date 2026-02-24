inDrive figura no top 10 dos aplicativos de viagens mais baixados no Brasil, com 5,5 milhões de downloads

Segundo estudo da Sensor Tower, plataforma ocupa a sétima posição da categoria no ranking nacional e a quarta no global; marca conquistou ainda a vice-liderança nos apps de mobilidade mais baixados no mundo

SÃO PAULO, 24 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos, consolida sua relevância no mercado brasileiro e internacional ao figurar entre os aplicativos mais baixados nas categorias de viagens e mobilidade urbana, segundo o relatório Sensor Tower – State of Mobile 2026. De acordo com o levantamento, ela ocupa a 7ª posição entre os aplicativos de viagens mais baixados no Brasil, registrando cerca de 5,5 milhões de downloads no último ano. O resultado reforça o crescimento da plataforma no país e a preferência dos usuários por soluções que oferecem mais liberdade e transparência. No cenário global, a inDrive alcançou a 4ª colocação na mesma categoria (viagens) e a vice-liderança entre os apps de mobilidade com mais downloads mundiais em 2025, evidenciando a força do seu modelo peer-to-peer, que permite que motoristas parceiros e passageiros combinem diretamente o valor das corridas.

"Manter a inDrive como a segunda plataforma de mobilidade mais baixada do mundo pelo quarto ano consecutivo consolida o valor que entregamos diariamente aos nossos usuários em 48 países. Esse reconhecimento reflete a confiança das pessoas em nosso modelo, baseado em justiça, transparência e liberdade de escolha, à medida que evoluímos para um super app," afirma Arsen Tomsky, fundador e CEO da inDrive.

Em 2025, a inDrive consolidou sua atuação no Brasil ao intermediar mais de 540 milhões de viagens, apoiada por 22 milhões de usuários e 1,7 milhão de motoristas parceiros, superando 53 milhões de downloads no país. Dentro da vertical de mobilidade, além da intermediação individual de passageiros, o serviço Cidade.A.Cidade também se destacou como uma das principais alavancas da operação nacional. No mesmo período, a empresa fortaleceu o inDrive.Entregas, expandindo sua operação e lançando o Modo Empresarial para atender a pequenas e médias empresas em cidades estratégicas.

"O crescimento da inDrive no Brasil acompanha uma tendência global de usuários que buscam mais controle, flexibilidade e transparência nas plataformas de mobilidade. Estar no top 10 dos aplicativos de viagens mais baixados do país reforça a confiança no nosso modelo de negócios e na proposta de valor que entregamos diariamente aos brasileiros", afirma Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.

O relatório mais recente da Sensor Tower também aponta que os ecossistemas de super apps estão se consolidando como um dos principais motores de crescimento da indústria de intermediação de transporte por aplicativo, especialmente em mercados emergentes. Nesses mercados, os usuários tendem a se engajar com mais frequência e a utilizar uma gama mais ampla de serviços dentro de uma mesma plataforma. A trajetória de crescimento da inDrive reforça esse movimento em direção a soluções multisserviços, que entregam valor no dia a dia e evoluem de forma próxima às necessidades locais e às expectativas dos usuários.

A evolução da plataforma no Brasil e no mundo é sustentada por uma tecnologia que ajuda a tornar o uso do aplicativo cada vez mais simples, transparente e eficiente. Recursos inteligentes permitem melhorar a navegação, tornar as estimativas de chegada mais precisas e seguras, e adaptar os serviços às necessidades de cada mercado. Essas inovações contribuem para uma experiência mais prática e confiável, ao mesmo tempo em que preservam um dos principais diferenciais da inDrive: o controle total dos usuários sobre as decisões de preço, em linha com o compromisso da empresa com a justiça e a liberdade de escolha.

