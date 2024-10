inDrive celebra 5 bilhões de negócios fechados e segue em expansão

Plataforma global de mobilidade e serviços atinge marco de operações concluídas mundialmente, e reforça sua missão de promover mudanças sociais e impactar 1 bilhão de pessoas até 2030

SÃO PAULO, 8 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A inDrive está comemorando um marco importante em sua história: em setembro de 2024, a plataforma global de mobilidade e serviços urbanos atingiu a marca de 5 bilhões de negócios concluídos em todo o mundo. Esse feito foi alcançado com uma corrida realizada no Peru, marcando mais um momento significativo na história da empresa, que criou, em 2012, seu modelo inovador de preços baseados em oferta, com o objetivo de promover corridas mais justas para motoristas e passageiros. No Brasil, seu terceiro maior mercado mundial, a inDrive está presente desde 2018, em 27 estados e mais de 140 cidades.

Em toda a sua trajetória, e nos mais de 46 países e 779 cidades onde opera, a inDrive vem ampliando sua missão de combater injustiças e melhorar a vida das pessoas, levando seu modelo de preços combinados para além das corridas compartilhadas. Atualmente, os serviços oferecidos incluem transporte intermunicipal, entregas de objetos, frete e soluções adicionais, como limpeza doméstica e pequenos reparos. Esse crescimento em operações e a diversificação de verticais refletem a evolução da inDrive, que se consolidou como o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado do mundo em 2023 e uma plataforma global de múltiplos serviços.

"Estou muito feliz por termos alcançado 5 bilhões de operações concluídas – um marco significativo que testemunha a escala global que a inDrive atingiu na última década. Mais do que apenas um número, cada uma dessas transações representa um impacto importante – seja ao oferecer serviços em áreas desatendidas, criar oportunidades de renda ou apoiar iniciativas sem fins lucrativos por meio do inVision, a vertical que promove acesso a esportes, arte e oportunidades educacionais nas comunidades onde a inDrive atua. Nossa missão sempre foi melhorar a vida de todos, e estamos ainda mais próximos da nossa meta de impactar positivamente 1 bilhão de pessoas até 2030. Essa conquista reafirma nosso compromisso em expandir a plataforma de maneira sustentável, promovendo mudanças sociais e positivas." comenta Mark Loughran, Presidente e CEO adjunto da inDrive.

Ao longo dos últimos 11 anos, quase seis deles no Brasil, a empresa demonstrou sua capacidade única de escalar rapidamente e conquistar posições de liderança em diversos mercados, sem se concentrar desproporcionalmente em nenhum país específico. Isso reforça a demanda global por mais liberdade de escolha e o desejo de retomar o controle sobre os algoritmos – e isso é exatamente o que o modelo da inDrive oferece.

"O Brasil é uma região essencial para a inDrive, responsável por uma parcela considerável do nosso crescimento nos últimos anos. Como o Country Manager local, estou empenhado em investir em inovações para que sigamos crescendo no país, impactando positivamente motoristas, passageiros e a comunidade em geral.", complementa Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.

Desde o lançamento de seu serviço carro chefe, o ride-hailing, os passageiros da inDrive já viajaram o equivalente a 123.500 anos, cobrindo uma distância de 32 bilhões de kms. No Brasil, foram 2,5 bilhões de kms percorridos. A inDrive segue investindo na expansão e melhoria de seus serviços, enquanto alcança novas regiões em todo o mundo.

Sobre a inDrive

A inDrive é uma plataforma global de tecnologia e transporte e um dos serviços de viagens online que mais cresce no mundo, disponível em mais de 46 países e 779 cidades ao redor do globo, superando 200 milhões de downloads. Em 2022, foi o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado no mundo. O app oferece, ainda, transporte intermunicipal, fretes, entregas e serviços gerais nos diversos mercados de atuação.

A companhia está sediada em Mountain View, Califórnia (EUA). Opera nos maiores centros regionais nas Américas, Ásia, Oriente Médio, África e países da CEI (Comunidade dos Estados Independentes). A marca apoia as comunidades locais por meio de seu modelo de pagamento pessoa a pessoa e programas de empoderamento da comunidade, que ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

Siga-nos em:

Facebook: https://www.facebook.com/indrive.brasil

Instagram:https://www.instagram.com/indrive.br/

X: https://twitter.com/inDriveBrasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2525874/NG_PRT_auto_5_billion_deals_announcements_2_1920x1080_corrected_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2525875/5_blln.jpg

FONTE inDrive