inDrive.Entregas fecha 2025 com crescimento de 30% e consolida expansão no Brasil

Crescimento foi impulsionado por cidades como Boa Vista, Porto Velho, São Paulo e Manaus, em datas-chave do varejo nacional, como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O inDrive.Entregas encerrou 2025 com crescimento de quase 30% no mercado brasileiro, consolidando a expansão de sua vertical de intermediação de entregas em um ano marcado pelo contínuo avanço do comércio digital, pela descentralização do consumo e pelo aumento da demanda por soluções logísticas mais flexíveis. Neste período, o desempenho foi impulsionado tanto pela ampliação da presença regional quanto pelo aumento do volume de entregas em períodos de maior concentração de compras. A plataforma registrou crescimento consistente no fluxo semanal de pedidos e ampliou sua relevância como alternativa logística para consumidores finais e pequenos e médios negócios.

Expansão regional sustenta crescimento ao longo do ano

Entre janeiro e novembro de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024, o crescimento semanal de intermediação de entregas foi puxado por cidades de diferentes portes e regiões do país. Boa Vista (+112%) e Porto Velho (+110%) lideraram a expansão no período. Em grandes centros urbanos, o avanço também foi expressivo: São Paulo registrou alta de 40%, seguida Manaus, com 38% de crescimento.

"O crescimento em 2025 mostra que existe uma demanda real por soluções logísticas mais flexíveis, especialmente fora dos grandes centros. Conseguimos acompanhar a descentralização do consumo e apoiar negócios locais com entregas sob demanda", afirma Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.

Datas comemorativas reforçaram entregas sob demanda

Algumas das principais datas do calendário comercial tiveram impacto direto no desempenho do inDrive.Entregas ao longo de 2025, concentrando picos de demanda e reforçando o papel dos envios sob demanda em períodos de compra intensiva. Na comparação com 2024, o crescimento semanal da intermediação de entregas foi de 46% durante a Páscoa, período em que a combinação de feriados impulsionou o envio de itens associados à data e reforçou a tendência de consumo afetivo, com maior valorização de conveniência e agilidade. No Dia das Mães, um dos mais relevantes do varejo nacional, as entregas avançaram 40%, com crescimento puxado por capitais como São Paulo, Manaus, Boa Vista, Curitiba e Recife. O desempenho refletiu a concentração de compras na semana que antecedeu a data e o aumento da demanda por envios de última hora.

Já no Dia dos Pais, em comparação à mesma data de 2024, a atividade de entregas no país cresceu 32%, acompanhando um padrão semelhante de decisões de compra de última hora e maior necessidade de soluções logísticas rápidas, especialmente em regiões metropolitanas como Curitiba, Boa Vista e Recife. Esse comportamento voltou a se repetir no segundo semestre, durante o Dia das Crianças, quando os envios cresceram 25% em todo o país em relação a 2024.

Foco em PMEs e fortalecimento do modelo

Em 2025, o inDrive.Entregas intensificou sua estratégia voltada a PMEs, lojas online e dark stores, acompanhando o crescimento da demanda por soluções logísticas sob demanda. Nesse contexto, a plataforma lançou o Modo Empresarial, solução que permite ativação em um clique, sem contratos, e oferece seguro para pacotes de até R$170, atendimento prioritário e funcionalidades como rotas multiponto. Clientes que participaram do piloto passaram a realizar mais pedidos e a utilizar com maior frequência ferramentas avançadas da plataforma ao longo do ano. Presente em mais de 260 cidades de 38 países, a inDrive aplica à vertical de entregas os mesmos princípios da mobilidade. No Brasil, o inDrive.Entregas permite envios urbanos em carros ou motos, com limites de peso e valor, mantendo a liberdade do cliente de escolher o entregador parceiro.

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 360 milhões de vezes e foi o segundo de mobilidade com mais downloads pelo terceiro ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em 1065 cidades em 48 países. Impulsionada por sua missão de combater as injustiças, a empresa está comprometida em causar um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Ela busca atingir esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos, quanto pelo trabalho de seus programas de impacto.

