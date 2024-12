Início do processo para uma listagem primária da METLEN Energy & Metals na Bolsa de Valores de Londres

ATENAS, Grécia e LONDRES, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A METLEN Energy & Metals SA ("METLEN") (ATHX: MYTIL) (antiga MYTILINEOS), grupo global líder industrial e energético, anuncia que um prospecto de listagem preliminar em conexão com a listagem das ações de uma nova empresa estabelecida no Reino Unido, METLEN Energy & Metals Limited ("METLEN Limited"), foi submetido à Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) para sua revisão. A intenção é que a METLEN Limited se torne a maior empresa controladora do grupo METLEN, assim como em casos similares no mercado grego. Esse é o primeiro passo no processo regulatório necessário para uma possível listagem na Bolsa de Valores de Londres em 2025.

A submissão à FCA segue a conclusão de uma revisão estratégica pela METLEN, anunciada em abril deste ano, que considerou uma potencial listagem em uma bolsa internacional, incluindo a Bolsa de Valores de Londres, nos próximos 12 a 18 meses.

Uma listagem primária em Londres, mantendo uma listagem secundária na Bolsa de Valores de Atenas, reflete a presença geográfica cada vez mais diversificada do grupo METLEN e sua estratégia de continuar a entregar crescimento e criação de valor, enquanto busca oferecer maior liquidez aos seus acionistas.

Evangelos Mytilineos, presidente da METLEN Energy & Metals, disse: "Estou contente por termos concluído nossa extensa revisão estratégica interna e que o processo de listagem em Londres tenha começado oficialmente. O grupo METLEN está presente nos mercados internacionais e do Reino Unido há muitos anos. Nós acreditamos que a listagem na Bolsa de Valores de Londres será do interesse da METLEN e dos seus acionistas."

Atualizações futuras sobre o andamento serão fornecidas no tempo certo.

Declarações prospectivas

Certas declarações neste anúncio são prospectivas. Por natureza, declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas, suposições e outros fatores que estão fora do controle da METLEN e que podem fazer com que os resultados reais ou eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos pela declaração prospectiva.

METLEN:

METLEN Energy & Metals – evolução da MYTILINEOS Energy & Metals – é uma empresa multinacional industrial e de energia, líder nos setores de metalurgia e energia, focada em sustentabilidade e economia circular. A empresa está negociada na Bolsa de Valores de Atenas, com um volume de negócios e EBITDA consolidados de € 5,492 bilhões e € 1,014 bilhão, respectivamente. A METLEN é um referencial para a metalurgia sustentável competitiva em nível europeu e global, ao mesmo tempo em que atua na única unidade de produção de bauxita, alumina e alumínio primário com integração vertical na União Europeia (UE) que conta com instalações portuárias privadas. No setor de energia, a METLEN oferece soluções completas, que incluem projetos de energia térmica e renovável, distribuição e comercialização de eletricidade, além de investimentos em infraestrutura de rede, armazenamento de baterias e outras tecnologias sustentáveis. A empresa atua nos mercados dos cinco continentes, em 40 países, adotando um modelo sinérgico em grande escala entre os setores de metalurgia e energia, ao mesmo tempo em que desenvolve de ponta a ponta os principais projetos de infraestrutura de energia.

