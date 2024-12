Avvio della procedura per la quotazione primaria di METLEN Energy & Metals alla Borsa di Londra

ATENE, Grecia e LONDRA, 17 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals SA ("METLEN") (ATHX: MYTIL) (in precedenza MYTILINEOS), importante gruppo industriale ed energetico a livello mondiale, annuncia che è stata depositata presso la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, per la sua revisione, una bozza di prospetto di quotazione in relazione alla quotazione delle azioni di una società di recente costituzione nel Regno Unito, METLEN Energy & Metals Limited ("METLEN Limited"). L'intenzione è che METLEN Limited diventi la società madre del gruppo METLEN, in linea con precedenti simili verificatisi nel mercato greco. Si tratta del primo passo del processo normativo necessario per una potenziale quotazione alla Borsa di Londra nel 2025.

La presentazione alla FCA segue la conclusione di una revisione strategica da parte di METLEN, annunciata nell'aprile di quest'anno, che ha preso in considerazione una potenziale quotazione su una borsa internazionale, tra cui la Borsa di Londra, entro i successivi 12-18 mesi.

La quotazione primaria a Londra, mantenendo al contempo una quotazione secondaria alla Borsa di Atene, riflette la presenza geografica sempre più diversificata del gruppo METLEN e la sua strategia volta a continuare a garantire crescita e creazione di valore, cercando al tempo stesso di offrire maggiore liquidità ai propri azionisti.

Evangelos Mytilineos, Presidente di METLEN Energy & Metals, ha dichiarato: "Sono lieto che abbiamo concluso la nostra ampia revisione strategica interna e che la procedura di quotazione a Londra sia ufficialmente iniziata. Il gruppo METLEN è presente da molti anni nel mercato britannico e internazionale. Riteniamo che la quotazione alla Borsa di Londra sia nel migliore interesse sia di METLEN che dei suoi azionisti".

Ulteriori aggiornamenti sui progressi saranno forniti a tempo debito.

Dichiarazioni previsionali

Alcune affermazioni contenute nel presente annuncio sono di natura previsionale. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali implicano rischi, incertezze, ipotesi e altri fattori che sono al di fuori del controllo di METLEN e potrebbero far sì che i risultati o gli eventi effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nella dichiarazione previsionale.

METLEN:

METLEN Energy & Metals - evoluzione di MYTILINEOS Energy & Metals - è una multinazionale industriale ed energetica, leader nei settori della metallurgia e dell'energia, focalizzata sulla sostenibilità e sull'economia circolare. L'azienda è quotata nella Borsa di Atene, con un bilancio consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,492 miliardi di euro e 1,014 miliardi di euro. METLEN è un punto di riferimento per la metallurgia ''green'' competitiva a livello europeo e globale, gestendo l'unica unità di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario verticalmente integrata nell'Unione Europea (UE) con impianti portuali di proprietà privata. Nel settore dell'energia, METLEN offre soluzioni complete, che coprono progetti di energia termica e rinnovabile, distribuzione e commercio di elettricità, oltre a investimenti in infrastrutture di rete, stoccaggio di batterie e altre tecnologie verdi. L'azienda è attiva nei mercati dei cinque continenti, in 40 Paesi, adottando un modello sinergico su larga scala tra i settori della metallurgia e dell'energia, e intraprendendo lo sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

