Lancement de la procédure de cotation principale de METLEN Energy & Metals à la Bourse de Londres

ATHÈNES, Grèce & LONDRES, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals SA (« METLEN ») (ATHX : MYTIL) (anciennement MYTILINEOS), l'un des principaux groupes industriels et énergétiques mondiaux, annonce qu'un projet de prospectus de cotation relatif à la cotation des actions d'une société nouvellement créée au Royaume-Uni, METLEN Energy & Metals Limited (« METLEN Limited »), a été déposé auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni en vue de son examen. Il est prévu que METLEN Limited devienne la société mère ultime du groupe METLEN, conformément à des précédents similaires sur le marché grec. Il s'agit de la première étape du processus réglementaire requis pour une éventuelle cotation à la Bourse de Londres en 2025.

Le dépôt auprès de la FCA fait suite à la conclusion d'un examen stratégique de METLEN, annoncé en avril de cette année, qui envisageait une cotation potentielle sur une bourse internationale, y compris la bourse de Londres, dans les 12 à 18 mois suivants.

Une cotation primaire à Londres, tout en conservant une cotation secondaire à la Bourse d'Athènes, reflète la présence géographique de plus en plus diversifiée du groupe METLEN et sa stratégie visant à poursuivre la croissance et la création de valeur tout en cherchant à offrir une liquidité accrue à ses actionnaires.

Evangelos Mytilineos, président de METLEN Energy & Metals, a déclaré : « Je suis ravi que nous ayons conclu notre examen stratégique interne approfondi et que le processus d'introduction en bourse à Londres ait officiellement commencé. Le groupe METLEN est présent au Royaume-Uni et sur les marchés internationaux depuis de nombreuses années. Nous pensons que la cotation à la Bourse de Londres sera dans le meilleur intérêt de METLEN et de ses actionnaires. »

D'autres informations sur les progrès réalisés seront communiquées en temps utile.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont de nature prospective. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui échappent au contrôle de METLEN et qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans la déclaration prospective.

METLEN

METLEN Energy & Metals - évolution de MYTILINEOS Energy & Metals - est une multinationale industrielle et énergétique, leader dans les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, axée sur la durabilité et l'économie circulaire. La société est cotée à la bourse d'Athènes, avec un chiffre d'affaires et un EBITDA consolidés de 5 492 milliards d'euros et 1 014 milliard d'euros, respectivement. METLEN est un point de référence pour une métallurgie verte compétitive au niveau européen et mondial, tout en exploitant la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire intégrée verticalement dans l'Union européenne (U.E.) avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, METLEN propose des solutions complètes, couvrant les projets d'énergie thermique et renouvelable, la distribution et le négoce d'électricité, ainsi que les investissements dans l'infrastructure du réseau, le stockage des batteries et d'autres technologies vertes. L'entreprise est présente sur les marchés des cinq continents, dans 40 pays, et adopte un modèle de synergie à grande échelle entre les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, tout en développant de bout en bout de grands projets d'infrastructure énergétique.

