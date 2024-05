Marketing

Public Relations

IR & Compliance

Agency

All Products INSPIRADOS POR UMA LENDA AUTOMOTIVA DOS ANOS 50: APRESENTAMOS O AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA CINQUANTACINQUE BRAZIL - Portuguese USA - English Italia - Italiano USA - English USA - español USA - Deutsch Automobili Pininfarina 08 mai, 2024, 17:27 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo • O Battista Cinquantacinque ostenta a icônica carroceria Blu Savoia Gloss e o contrastante teto Bianco Sestriere Gloss, inspirado no show car original Lancia Florida de 1955 • O nome Cinquantacinque, derivado da palavra italiana para 55, presta homenagem ao icônico carro clássico projetado pela Pininfarina • O elegante Lancia Florida era o favorito do homem que projetou o modelo clássico e que deu nome ao carro de estrada italiano mais rápido e potente – Battista "Pinin" Farina • O exclusivo Battista Cinquantacinque retratado ao lado de um dos três únicos sedãs Lancia Florida • A equipe de design da Automobili Pininfarina se inspirou no Lancia Florida 1955 ao criar também o conceito de design PURA Vision, que define a base para todos os futuros modelos da Automobili Pininfarina • Recursos complementares disponíveis para download aqui CAMBIANO, Itália, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Automobili Pininfarina fez a curadoria de uma encomenda exclusiva de Battista como uma homenagem ao Lancia Florida 1955, um veículo projetado e amado por Battista "Pinin" Farina. Continue Reading

Automobili Pininfarina Battista Cinquantacinque and 1955 Lancia Florida Automobili Pininfarina Battista Cinquantacinque 1 Automobili Pininfarina Battista Cinquantacinque 2 Automobili Pininfarina Battista Cinquantacinque interior

O Lancia Florida foi projetado por Battista "Pinin" Farina no início dos anos cinquenta. O modelo era conhecido como uma escultura móvel que inspirou novas perspectivas de design. O Florida pessoal de Pinin, que pode ser admirado como parte da Coleção Pininfarina SpA em Cambiano (Torino), era o veículo diário do fundador da Carrozzeria Pininfarina ao longo de sua carreira. O impressionante Battista Cinquantacinque hyper GT presta homenagem a essa herança única.

Seu exterior é acabado com uma pintura Blu Savoia Gloss impecável, contrastada pelo teto Bianco Sestriere Gloss e completada pelo elegante pacote de joias Brushed Anodised. No interior, o modelo conta com o estofado Mahagoni (Poltrona Frau Heritage Leather) feito sob medida. A pintura e o nome Cinquantacinque, que significa "55" em italiano, homenageiam elegantemente o icônico e clássico Lancia Florida 1955, estilizado pela Carrozzeria Pininfarina.

O modelo Cinquantacinque apresenta uma série de inscrições únicas que apontam para a sua herança e proveniência. A placa da porta do passageiro, bem como a parte inferior da asa traseira ativa, apresenta a assinatura "Cinquantacinque 55".

Cada Battista é movido por quatro motores elétricos independentes e uma potente bateria de íons de lítio de 120 kWh, entregando 1.900 hp e 2.340 Nm de torque. Este avançado trem de força garante desempenhos incríveis, como aceleração de 0 a 100 km/h em 1,86 segundo e de 0 a 200 km/h em 4,75 segundos, além de uma autonomia confortável de até 476 km.

O Battista Cinquantacinque fará sua estreia pública em Tóquio, no Japão, quando for apresentado aos clientes da região, juntamente com o parceiro varejista, SKY GROUP, como parte da contínua expansão global da Automobili Pininfarina.

Os clientes da região poderão ver a promessa da Automobili Pininfarina de "Dream Cars". Made Real" (carros dos sonhos, tornados realidade) em primeira mão, proporcionando uma experiência personalizada ao cliente e garantindo que cada veículo artesanal que sai das instalações do Atelier em Cambiano com destino ao Japão seja uma expressão única da personalidade de cada cliente.

Dave Amantea, diretor de design da Automobili Pininfarina, disse: "esta foi uma oportunidade realmente especial e única de projetar um carro que homenageia a herança da Pininfarina SpA. A combinação de cores do Battista Cinquantacinque é incrível e mostra a visão que Battista Farina teve quando projetou o Lancia Florida no início dos anos cinquenta. Não só isso, mas esse mesmo modelo ajudou a guiar a criação do conceito de design PURA Vision, um veículo realmente único que define as bases para futuros modelos da Automobili Pininfarina."

O sedã Lancia Florida não apenas inspirou o Cinquantacinque Battista, mas também alguns dos principais elementos do conceito de design PURA Vision, um veículo que estabelece as bases para todos os futuros modelos da Automobili Pininfarina.

O sedã dos anos 50 tem portas de abertura traseira e não tem pilar B, o que se traduz diretamente nas portas Lounge do PURA Vision. Elas se dobram dramaticamente para cima e, em combinação com a abertura sem pilares e as portas de trás com dobradiças traseiras, proporcionam acesso irrestrito aos espaçosos bancos 2+2 do conceito de design.

A Automobili Pininfarina está na vanguarda da pura experiência de luxo italiana, com a sua abordagem personalizada, permitindo uma adaptação precisa às preferências específicas de clientes individuais. Cada veículo é uma obra-prima única, feita à mão e um reflexo da personalidade do cliente, inspirada nos artesãos da Automobili Pininfarina.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:

automobili-pininfarina.com/media-hub

NOTAS DO EDITOR

SOBRE AUTOMÓVEIS PININFARINA

A Automobili Pininfarina está sediada em Cambiano, Itália, com escritório comercial em Munique, Alemanha, e conta com uma equipe de executivos automotivos experientes de marcas de carros de luxo e premium. Projetados, projetados e produzidos manualmente na Itália, com foco na criação de experiências para os principais formadores de opinião do mundo, todos os veículos da Automobili Pininfarina incorporam a filosofia de design PURA. Esta filosofia também irá permear todos os futuros automóveis de produção, combinando perfeitamente a inspiração clássica com a tecnologia de ponta.

AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LINK PARA O KIT DE IMPRENSA )

O Battista é o carro mais potente já projetado e construído na Itália e oferece um nível de desempenho que hoje é inatingível em qualquer carro esportivo legalizado para uso rodoviário com tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido que um carro de corrida de Fórmula 1 atual em sua aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 cv e 2.340 Nm de torque disponíveis, o Battista combinará engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh do Battista fornece energia para quatro motores elétricos – um em cada roda – com uma autonomia WLTP combinada de até 476 km (US Combined EPA: 300 milhas) com uma única carga. Não mais que 150 exemplares de Battista serão feitos individualmente à mão no ateliê da Pininfarina SpA em Cambiano, Itália.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2406758/Battista_Cinquantacinque_and_1955_Lancia_Florida.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2406761/Battista_Cinquantacinque_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2406764/Battista_Cinquantacinque_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2406760/Battista_Cinquantacinque_Interior.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

FONTE Automobili Pininfarina