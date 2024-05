INSPIRÉE PAR UNE LÉGENDE AUTOMOBILE DES ANNÉES 50 : L'AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA CINQUANTACINQUE

La Lancia Florida a été dessinée par Battista « Pinin » Farina au début des années cinquante. Elle était considérée comme une œuvre d'art roulante qui a inspiré de nouvelles perspectives en matière de design. La propre Florida de Pinin, exposée dans la collection de Pininfarina SpA à Cambiano (Turin), a été la voiture quotidienne du fondateur de Carrozzeria Pininfarina tout au long de sa carrière. La remarquable hyper GT Battista Cinquantacinque rend hommage à cet héritage unique.

Son extérieur est revêtu d'une peinture Blu Savoia Gloss impeccable, contrastée par le toit Bianco Sestriere Gloss et agrémentée de détails élégants en aluminium anodisé brossé. À l'intérieur, elle est habillée d'un cuir Mahagoni sur mesure (Poltrona Frau Heritage Leather). La décoration et le nom Cinquantacinque, signifiant « 55 » en italien, rendent un hommage distingué à la Lancia Florida emblématique de 1955, conçue par Carrozzeria Pininfarina.

Le modèle Cinquantacinque est orné de plusieurs inscriptions uniques qui rappellent son héritage et son origine. La plaque de porte côté passager ainsi que la partie inférieure de l'aile arrière active affichent toutes deux la signature « Cinquantacinque 55 ».

Chaque Battista est propulsée par quatre moteurs électriques indépendants et une batterie lithium-ion puissante de 120 kWh, offrant 1 900 ch et 2 340 Nm de couple. Ce groupe motopropulseur avancé garantit des performances exaltantes, comme une accélération de 0 à 100 km/h en 1,86 seconde et de 0 à 200 km/h en 4,75 secondes, ainsi qu'une autonomie confortable pouvant atteindre 476 km.

La Battista Cinquantacinque fera ses débuts publics à Tokyo, au Japon, lors de sa présentation aux clients de la région, en collaboration avec le partenaire de vente au détail, SKY GROUP, dans le cadre de l'expansion mondiale continue d'Automobili Pininfarina.

Les clients de la région auront ainsi l'opportunité de vivre de première main la promesse d'Automobili Pininfarina, « Dream Cars. Made Real. », en bénéficiant d'une expérience client personnalisée et en garantissant que chaque véhicule fabriqué à la main quittant l'Atelier de Cambiano à destination du Japon soit une expression unique de la personnalité de chaque client.

Dave Amantea, directeur du design chez Automobili Pininfarina, a déclaré : « Ce fut une opportunité vraiment spéciale et unique de concevoir une voiture qui rend hommage à l'héritage de Pininfarina SpA. La combinaison de couleurs de la Battista Cinquantacinque est remarquable et reflète la vision de Battista Farina lorsqu'il a dessiné la Lancia Florida au début des années 50. Ce modèle même m'a inspiré dans la création du concept de design PURA Vision, un véhicule véritablement unique qui établit le modèle pour les futurs modèles d'Automobili Pininfarina. »

La berline Lancia Florida a inspiré non seulement la Battista Cinquantacinque, mais également certains des éléments de design clés du concept de design PURA Vision, qui définit la base pour tous les futurs modèles d'Automobili Pininfarina.

La berline des années 50 est dotée de portes arrière à ouverture inversée et ne possède pas de montant central, ce qui a directement inspiré les « Lounge Doors » de la PURA Vision. Ces dernières s'ouvrent de manière spectaculaire vers le haut et, combinées à l'absence de montant central et aux portes arrière à ouverture inversée, offrent un accès sans entrave aux sièges spacieux 2+2 du concept de design.

Automobili Pininfarina se place à l'avant-garde de l'expérience du luxe italien pur, avec une approche sur mesure qui permet un ajustement précis aux préférences spécifiques de chaque client. Chaque véhicule est un chef-d'œuvre unique, fabriqué à la main, reflétant la personnalité du client et inspiré par les artisans d'Automobili Pininfarina.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR :

automobili-pininfarina.com/media-hub

NOTES DE LA RÉDACTION

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina a son siège opérationnel à Cambiano, en Italie, avec un bureau commercial à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés issus de marques de voitures de luxe et haut de gamme. Les véhicules sont conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, avec une attention particulière portée à la création d'expériences pour les connaisseurs les plus exigeants du monde. Tous les modèles d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de design PURA, une fusion harmonieuse entre l'inspiration classique et la technologie de pointe, une approche qui se retrouvera également dans tous les futurs modèles de production.

L'AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LIEN VERS LE KIT DE PRESSE )

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimente quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – et assure une autonomie WLTP combinée de 476 km (EPA combinée aux USA : 300 miles) sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués à la main dans l'atelier Pininfarina SpA de Cambiano, en Italie.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2406758/Battista_Cinquantacinque_and_1955_Lancia_Florida.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2406761/Battista_Cinquantacinque_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2406764/Battista_Cinquantacinque_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2406760/Battista_Cinquantacinque_Interior.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg