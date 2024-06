AUTOMOBILI PININFARINA É O CENTRO DAS ATENÇÕES NA CASA DE LUXO INSPIRADA EM BRUCE WAYNE EM 'GOTHAM CITY´

A oportunidade única de ver o sofisticado apartamento de solteiro da personalidade civil do "Cavaleiro das Trevas" da DC, Batman – criado no centro de Manhattan, Nova York – faz parte de um evento imersivo "Wayne Enterprises Experience", apenas para convidados, que acontece este mês.

Organizada pela Warner Bros. Discovery Global Consumer Products and Relevance International, a experiência na West 17th Avenue é realizada em uma luxuosa casa de sete andares. Cada produto exposto foi cuidadosamente selecionado para refletir o estilo de vida do seu morador fictício e inclui os mais recentes designs dos mundos da mobilidade pessoal, moda, tecnologia e joias.

E todos os itens – incluindo quatro versões especialmente criadas do Battista totalmente elétrico e do hiper Barchetta B95 – estão à venda. Reveladas pela primeira vez em 30 de abril, são as versões 'Gotham' e 'Dark Knight' de cada carro. Apenas um de cada modelo está disponível. Visite BruceWayneX.com para conhecer todos os detalhes ter a oportunidade de reservar um carro.

A pioneira Wayne Enterprises Experience foi criada juntamente com as comemorações da DC para marcar os 85 anos da franquia Batman, homenageando um dos personagens mais icônicos e duradouros da cultura pop mundial. Cada elemento da experiência é inspirado em Bruce Wayne, e os visitantes são recebidos em seu passeio por outros personagens de Gotham City, Alfred Pennyworth e Lucious Fox.

Paolo Dellachà, CEO da Automobili Pininfarina, disse: "A Automobili Pininfarina e Bruce Wayne são a parceria perfeita. Bruce Wayne é um empreendedor bilionário e visionário comprometido com o progresso tecnológico, e criamos versões exclusivas e personalizadas de Battista e B95, que incluem novos recursos desenvolvidos para seus gostos e necessidades exclusivos. Ele certamente teria esses carros em sua garagem em Gotham City."

Paolo acrescentou: "Este evento ultraexclusivo traz o incrível mundo focado em design da Automobili Pininfarina para um novo público, dando-lhes uma oportunidade única de ver nosso incrível hipercarro, comprar um dos quatro modelos sob medida que estamos criando e aprender sobre o futuro da nossa marca."

A Automobili Pininfarina criou duas versões exclusivas do B95 hyper Barchetta e Battista hyper GT, denominadas 'Gotham' e 'Dark Knight', cada uma com especificações únicas e inéditas. Todos os quatro carros são movidos por uma bateria de íons de lítio de alta capacidade de 120 kWh e quatro motores que geram1.900 cv. Isso é suficiente para impulsionar cada modelo puramente elétrico de 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) em menos de dois segundos – mais rápido do que um carro de Fórmula 1 atual.

Cada um foi meticulosamente selecionado pelas equipes de engenharia e design da Automobili Pininfarina em Cambiano, Itália, e inclui os novos recursos de design e tecnologia inspirados na Wayne Enterprises. Por exemplo, as instruções de navegação são ditadas pelo mordomo da família Wayne, Alfred Pennyworth, enquanto o sistema de infoentretenimento exibe uma sequência de boas-vindas personalizada com o logotipo da Wayne Enterprises.

Todos os quatro designs refletem a busca pela inovação da Wayne Enterprises e a própria personalidade de Bruce Wayne. Os modelos Battista apresentam novas especificações de melhoria de desempenho para aumentar a eficiência aerodinâmica, incluindo barbatanas de tubarão na porta traseira e aberturas no estilo louvre nas asas dianteiras e traseiras de fibra de carbono.

Para enfatizar a filosofia "Dream Cars, Made Real" da Automobili Pininfarina, pela primeira vez no Battista, a cabine inclui tetos panorâmicos de vidro para motorista e passageiro, enquanto o interior apresenta iluminação ambiente sob medida. Todos os modelos exibem logotipos exclusivos da Wayne Enterprise no exterior e no interior, bem como chassis de alumínio e placas de portas inspiradas em Bruce Wayne.

Especificação da versão Gotham em detalhes

Este design destina-se a refletir a sofisticação mais gentil e civil de Bruce Wayne. Ambos os modelos B95 e Battista são estofados em couro bege distinto e costuras que incluem acolchoados personalizados nos painéis centrais.

A carroceria do Gotham Battista tem acabamento em uma impressionante pintura brilhante Argento Vittorio, complementada pelo teto brilhante Nero Torino Goccia. Para finalizar o visual, o icônico logotipo 'F' da marca é retroiluminado e feito de alumínio anodizado escovado e polido. As rodas de liga leve dianteiras de 20 polegadas e traseiras de 21 polegadas têm acabamento em preto brilhante Prezioso Evoluzione e aro de canal preto fosco.

As rodas do Gotham B95 são muito parecidas com as do Gotham Battista, exceto que têm acabamento em um anel interno preto fosco e anel externo preto brilhante, com pinças Titan e um anel de trava central do aro preto anodizado em alumínio escovado para completar o visual.

Especificação da versão Dark Knight em detalhes

Por outro lado, o design da versão Dark Knight reflete o uso da tecnologia de Bruce Wayne para manter uma vantagem em sua luta contra o submundo do crime de Gotham City. Estes veículos apresentam estofamento em Alcântara preto e couro preto, com um exclusivo ponto contrastante em dois tons preto e dourado

A carroceria do Dark Knight Battista tem acabamento em pintura brilhante Nero Profondo, com teto Nero Torino Goccia. Aros Glorioso polidos em cerâmica completam o visual. O exterior do Dark Knight B95 é semelhante ao do Battista, também com aros polidos em cerâmica.

Todos os quatro designs refletem a busca pela inovação da Wayne Enterprises e a própria personalidade de Bruce Wayne. Do uso sutil do logotipo corporativo da Wayne Enterprises em todos os veículos, ao bordado personalizado dos bancos e à voz inspirada em Alfred Pennyworth, esses carros dos sonhos são a personificação da personalidade do ícone de Gotham City.

Automobili Pininfarina

A Automobili Pininfarina está na vanguarda da experiência de puro luxo italiano com sua abordagem personalizada, permitindo uma adaptação precisa às preferências específicas dos clientes mais exigentes. Cada veículo é uma obra-prima feita à mão e um reflexo da personalidade do cliente com inspiração nos artesãos da Automobili Pininfarina.

Para mais informações, visite

automobili-pininfarina.com/media-hub

SOBRE A AUTOMOBILI PININFARINA

A Automobili Pininfarina tem sua sede operacional em Cambiano, Itália, um escritório comercial em Munique, Alemanha, e conta com uma equipe de executivos automotivos experientes de marcas de carros de luxo e premium. Desenhados, projetados e produzidos à mão na Itália, com foco na criação de experiências para os principais formadores de opinião do mundo, todos os veículos da Automobili Pininfarina incorporam a filosofia de design PURA. Essa filosofia também permeará todos os futuros automóveis de série, combinando perfeitamente a inspiração clássica com a tecnologia de ponta.

SOBRE O AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LINK PARA O KIT DE IMPRENSA )

Battista é o carro mais potente já projetado e construído na Itália e oferece um nível de desempenho que é inatingível hoje em qualquer carro esportivo de estrada com tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido do que um carro de Fórmula 1 atual em sua aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 cv e 2.340 Nm de torque disponível, o Battista combina engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh de Battista fornece energia a quatro motores elétricos – um em cada roda – com um alcance WLTP combinado de até 476 km (EPA combinado dos EUA: 300 milhas) com uma única carga. Não mais do que 150 exemplares de Battista serão produzidos individualmente à mão no ateliê em Cambiano, Itália.

