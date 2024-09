Instant Nodes chega aos EUA em parceria com a Paddle, gigante global de pagamentos

Como líder em blockchain e soluções descentralizadas, a Instant Nodes tem se empenhado para fornecer serviços inovadores e eficientes aos nossos clientes. Neste momento, com a integração da Paddle, estamos preparados para revolucionar a forma como os nossos serviços são prestados e monetizados.

Por que a Paddle?

A plataforma completa da Paddle foi projetada para lidar com todos os aspectos da complexidade dos pagamentos globais, desde o gerenciamento de assinaturas até o processamento de pagamentos. Sua experiência no gerenciamento de cenários complexos de faturamento e na garantia de transações sem problemas alinha-se perfeitamente com nossa visão na Instant Nodes.

A Instant Nodes pode aproveitar as soluções de tecnologia e conformidade fiscal da Paddle para agilizar as operações, melhorar a satisfação do cliente e desenvolver soluções de blockchain avançadas.

Os benefícios da nossa parceria

Esta parceria está pronta para trazer inúmeros benefícios aos nossos clientes. Com a infraestrutura de pagamento perfeita da Paddle, a Instant Nodes pode oferecer opções de faturamento mais flexíveis e eficientes, facilitando o acesso e o pagamento dos nossos serviços pelos clientes.

As robustas ferramentas de análise e relatórios da Paddle nos fornecerão informações valiosas sobre nossos fluxos de receita, permitindo-nos tomar decisões baseadas em dados para melhorar ainda mais nossas ofertas.

Uma palavra de nossos líderes

Ilgar Alekperov, fundador da Instant Nodes, compartilhou sua empolgação:

"A parceria com a Paddle é um divisor de águas para nós. Sua plataforma avançada de infraestrutura de pagamentos não apenas simplificará nossos processos de faturamento e conformidade fiscal, mas também aprimorará nossa prestação geral de serviços. Acreditamos que essa colaboração impulsionará um crescimento significativo e nos permitirá atender melhor nossos clientes com soluções inovadoras de blockchain."

Dylan Yepes da Paddle também comentou:

"Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Instant Nodes, uma empresa que está na vanguarda da inovação blockchain. Nossa plataforma foi projetada para lidar com as complexidades dos pagamentos globais e do faturamento, e estamos confiantes de que os clientes da Instant Nodes se beneficiarão muito dos processos simplificados e das experiências de pagamento aprimoradas que oferecemos."

Para começar a implantar nossa solução, visite https://instantnodes.io/

Sobre a Instant Nodes

A Instant Nodes é uma solução de RPC focada na construção de integridade de dados em blockchains de ativos digitais.

X: https://x.com/InstantNodes | Linkedin: https://www.linkedin.com/company/instantnodes/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2502769/Instant_Nodes.jpg

FONTE Instant Nodes