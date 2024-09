Instant Nodes arriveert in de VS met wereldwijde betalingsreus, Paddle Partnership

Als leider in blockchain en gedecentraliseerde oplossingen, wil Instant Nodes innovatieve en efficiënte diensten leveren aan onze klanten. Nu, met de integratie van Paddle, zijn we klaar om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop onze diensten worden geleverd en te gelde gemaakt.

Waarom Paddle?

Paddle's uitgebreide platform is ontworpen om alle complexe aspecten van wereldwijde betalingen te beheren, van abonnementmanagement tot betalingsverwerking. De expertise van het bedrijf in het omgaan met complexe factureringsscenario's en het garanderen van soepele transacties komt perfect overeen met onze visie bij Instant Nodes.

Instant Nodes kan de technologie van Paddle en oplossingen voor belastingnaleving gebruiken om activiteiten te stroomlijnen, klanttevredenheid te verbeteren en geavanceerde blockchainoplossingen te ontwikkelen.

De voordelen van ons partnerschap

Deze samenwerking zal onze klanten veel voordelen opleveren. Met Paddle's naadloze betalingsinfrastructuur kan Instant Nodes flexibelere en efficiëntere factureringsopties bieden. Voor klanten wordt het dan eenvoudiger om toegang te krijgen tot onze diensten en ervoor te betalen.

Paddle's robuuste analyse- en rapportagetools zullen ons waardevolle inzichten geven in onze inkomstenstromen, waardoor we datagestuurde beslissingen kunnen nemen en ons aanbod verder kunnen verbeteren.

Een woord van onze leiders

Ilgar Alekperov, oprichter van Instant Nodes, deelde zijn enthousiasme:

"De samenwerking met Paddle is een game-changer voor ons. Zijn geavanceerde platform voor betalingsinfrastructuur zal niet alleen onze factureringsprocessen en belastingnaleving vereenvoudigen, maar ook onze algehele dienstverlening verbeteren. Wij geloven dat deze samenwerking een aanzienlijke groei zal stimuleren, zodat wij onze klanten beter van dienst kunnen zijn met innovatieve blockchainoplossingen."

Dylan Yepes van Paddle gaf ook commentaar:

"We zijn verheugd om samen te werken met Instant Nodes, een bedrijf dat voorop loopt op het gebied van blockchain innovatie. Ons platform is ontworpen om de complexiteit van wereldwijde betalingen en facturering te beheren. We zijn ervan overtuigd dat de klanten van Instant Nodes veel zullen profiteren van de gestroomlijnde processen en verbeterde betalingservaringen die we bieden."

