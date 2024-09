Instant Nodes arrive aux États-Unis dans le cadre d'un partenariat avec Paddle, géant mondial des paiements

En tant que leader en matière de blockchain et de solutions décentralisées, Instant Nodes s'est efforcé de proposer des services innovants et efficaces à ses clients. Aujourd'hui, avec l'intégration de Paddle, nous sommes prêts à révolutionner nos services et leur monétisation.

Pourquoi Paddle ?

La plateforme complète de Paddle est conçue pour gérer tous les aspects liés à la complexité des paiements mondiaux, de la gestion des abonnements au traitement des paiements. L'expertise dans la gestion de scénarios de facturation complexes et dans la garantie de transactions fluides correspond parfaitement à la vision d'Instant Nodes.

Instant Nodes peut s'appuyer sur la technologie et sur les solutions de respect des obligations fiscales de Paddle pour rationaliser les opérations, améliorer la satisfaction des clients et développer des solutions blockchain de pointe.

Avantages de notre partenariat

Ce partenariat promet de nombreux avantages à nos clients. Grâce à l'infrastructure de paiement transparent de Paddle, Instant Nodes peut proposer des options de facturation plus souples et plus efficaces, permettant ainsi à nos client d'accéder et de payer nos services plus facilement.

Les outils robustes d'analyse et de création de rapports de Paddle donnent des informations précieuses sur nos flux de rentrées, permettant de prendre des décisions fondées sur les données afin d'améliorer nos offres dans une plus large mesure.

Un mot de nos dirigeants

Ilgar Alekperov, fondateur d'Instant Nodes, a fait part de son enthousiasme :

« Le partenariat avec Paddle change la donne pour nous. Leur plate-forme d'infrastructure de paiement avancée simplifiera non seulement nos processus de facturation et notre respect des obligations fiscales, mais améliorera également notre prestation de services globale. Nous pensons que cette collaboration entraînera une croissance significative et nous permettra de mieux servir nos clients avec des solutions blockchain innovantes.»

Dylan Yepes, de Paddle, a également fait part de ses commentaires :

« Nous sommes ravis de nous associer à Instant Nodes, une entreprise à la pointe de l'innovation en matière de blockchain. Notre plateforme est conçue pour gérer les complexités des paiements et de la facturation à l'échelle mondiale, et nous sommes convaincus que les clients d'Instant Nodes bénéficieront grandement des processus rationalisés et des expériences de paiement améliorées que nous offrons. »

Pour commencer à déployer des nœuds, consultez le site https://instantnodes.io/

A propos d'Instant Nodes

Instant Nodes est une solution RPC visant à assurer l'intégrité des données dans les blockchains d'actifs numériques.

X : https://x.com/InstantNodes | Linkedin : https://www.linkedin.com/company/instantnodes/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2502769/Instant_Nodes.jpg