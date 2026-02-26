Instituto BAT Brasil investirá R$ 900 mil na formação de novos programadores

Em parceria com a Recode, 'Transforma Futuros' oferece 50 vagas gratuitas para jovens que buscam ingressar no mercado de tecnologia

SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Com foco em Inteligência Artificial aplicada ao desenvolvimento de softwares, o Instituto BAT Brasil destinará R$ 900 mil para capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social. O programa Transforma Futuros, realizado em parceria com a Recode, está com inscrições abertas até 02 de março para sua primeira turma de 2026 no site da Recode. A iniciativa visa desenvolver novos talentos no setor de TI, oferecendo 50 vagas - em sua primeira edição - para a formação gratuita com início das aulas previsto para 10 de março.

Uso da Inteligência Artificial para novos talentos de TI

O projeto tem como objetivo ampliar a inclusão digital de comunidades em vulnerabilidade social para gerar oportunidades e ajudar a combater o déficit de profissionais na área de tecnologia no país. Segundo levantamento do Google for Startups, a demanda por esse perfil de profissionais chegou a 800 mil em 2025, enquanto o déficit estimado é de 530 mil. Com a ascensão da IA, 80% dos profissionais de engenharia de software precisarão de qualificação em IA até 2027 (Gartner, 2024).

O programa se apoia na missão do Instituto BAT Brasil de promover inovação por meio da educação digital, do empreendedorismo e da cultura. A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 8 e 10, da ONU, que abordam educação de qualidade, trabalho decente e redução às desigualdades.

Claudia Woods, CEO da BAT Brasil, mantenedora do Instituto, destaca a importância do programa: "A Inteligência Artificial virou o tema central em qualquer debate sobre o futuro das organizações, mas como acontece em todo grande salto tecnológico, enfrentamos uma lacuna crítica de profissionais qualificados. Com o Transforma Futuros, conseguimos unir essa demanda latente do mercado à capacitação de novos talentos, afinal, acreditamos que a tecnologia é o meio, mas as pessoas continuam sendo o verdadeiro motor para que essa transformação aconteça de forma efetiva e inclusiva."

Para Rodrigo Baggio, fundador e CEO da Recode, o Transforma Futuros reforça a missão das organizações de democratizar o acesso à tecnologia: "No alvorecer da quinta revolução industrial, a humanização e a democratização da inteligência artificial generativa tornam-se essenciais para o futuro da humanidade. Nesse contexto, Recode e Instituto BAT inovam ao investir na formação de 150 pessoas em situação de vulnerabilidade, distribuídas em três turmas ao longo de um ano, oferecendo a elas a oportunidade de ingressar no universo do desenvolvimento em IA. Estamos juntos para ampliar perspectivas e transformar a vida de pessoas de baixa renda por meio da educação e da tecnologia", comenta Rodrigo Baggio, fundador da Recode.

Nesta primeira edição, o curso é voltado para jovens de 18 a 35 anos, moradores do Rio de Janeiro e que tenham renda per capita de até dois salários-mínimos. O Transforma Futuros terá duração de seis meses, com carga horária de 300 horas, e combina conteúdos sobre IA generativa, automação, agentes inteligentes e machine learning. O curso também inclui mentorias, trilhas práticas, formação em competências socioemocionais, entre outros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921706/Tecnologia_IA.jpg

FONTE BAT Brasil