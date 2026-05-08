INTERNET MAIS SEGURA PARA AS CRIANÇAS: Novo Projeto de Lei cria "token digital" para barrar acesso de menores a sites adultos

Proposta do deputado Fábio Teruel usa tecnologia do Gov.br para confirmar maioridade e proteger dados dos adultos.

BRASÍLIA, Brasil, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Atualmente, qualquer criança consegue acessar sites de conteúdo adulto apenas clicando no botão "tenho 18 anos". Essa autodeclaração é ineficaz e deixa as crianças totalmente expostas a materiais impróprios. O Projeto de Lei 2201/2026 apresentado pelo Deputado Federal Fábio Teruel (MDB/SP) cria o Token de Maioridade Digital (TMD), uma ferramenta tecnológica inovadora dentro da plataforma gov.br que promete revolucionar a segurança na internet brasileira.

Com essa medida, o Brasil se coloca na vanguarda digital, fechando uma brecha que há anos preocupa pais, educadores e autoridades. A ideia é substituir o botão de "tenho 18 anos" — que qualquer criança clica — por uma verificação real, moderna, que funciona de verdade e 100% anônima e segura.

Segurança para os filhos, sigilo para os pais

A grande inovação do projeto é o uso de criptografia de ponta (chamada de prova de conhecimento zero). Na prática, o usuário prova que é maior de idade sem precisar dizer o nome, o CPF ou mostrar o rosto para o site, apenas usando o token.

"Hoje, na prática, os acessos aos conteúdos impróprios são livres para as crianças, porque apenas clicar no botão "tenho 18 anos" não impede o acesso. O Token traz segurança para o ambiente digital porque é uma verificação real da idade. E é muito simples, basta o adulto acessar sua conta gov.br e gerar um Token, que é um tipo de chave digital", afirma Fábio Teruel.

Como vai funcionar?

O Token: O cidadão gera um código temporário através de sua conta segura no gov.br .

O cidadão gera um código temporário através de sua conta segura no . O Acesso: Ao entrar em uma seção de conteúdo adulto, o site solicita esse código.

Ao entrar em uma seção de conteúdo adulto, o site solicita esse código. Anonimato: O site não terá acesso a nenhuma informação pessoal. Ele apenas saberá que o portador daquele token é maior de 18 anos.

O site não terá acesso a nenhuma informação pessoal. Ele apenas saberá que o portador daquele token é maior de 18 anos. Regras Claras: A lei foca exclusivamente em sites de conteúdo adulto.

Punição para quem descumprir

Sites com conteúdo adulto acessados no Brasil serão obrigados a exigir o TMD. Aqueles que ignorarem a nova regra e continuarem permitindo o acesso de menores sem a verificação oficial estarão sujeitos a multas, além do risco de terem o acesso suspenso no Brasil pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

"Não podemos mais aceitar que o acesso a conteúdos pesados seja tão fácil para uma criança quanto abrir uma rede social. Eu insisto que a tecnologia precisa ser usada com ética e servir para proteger nossas crianças, e é o que estamos fazendo"", explica o Deputado Fábio Teruel.

O projeto agora segue para análise das comissões na Câmara dos Deputados e promete ser um divisor de águas na proteção da infância brasileira na era digital.

Acesse a íntegra do Projeto de Lei 2201/2026

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2622057

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975441/Foto_Divulga__o.jpg

FONTE Fábio Teruel