Intersolar Europe 2024: Descubra a inovadora solução ODM de energia renovável residencial da Hiconics

MUNIQUE, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hiconics Eco-energy Technology ("Hiconics"; SHE300048), marca de energia renovável pertencente ao grupo Midea, está se preparando para apresentar sistemas residenciais completos de armazenamento de energia (RESS), inversores fotovoltaicos e equipamentos de carregamento para veículos elétricos (EV) no estande C2 670 da Intersolar Europe 2024, a principal feira mundial do setor solar, que será realizada de 19 a 21 de junho de 2024, em Munique.

Diferenciando-se de outros fornecedores de soluções de armazenamento de energia renovável, a Hiconics criou uma cadeia de valor ODM de alto nível, derivada dos mais de 50 anos de experiência da Midea no campo de uso doméstico, uma cadeia de suprimentos bilionária e fortes capacidades globais de P&D e de fabricação, incluindo 33 centros de P&D e mais de 40 centros de fabricação.

Por meio de investimentos em P&D, cadeia de suprimentos, fabricação inteligente, controle de qualidade e outras áreas, a Hiconics controla rigorosamente todos os detalhes do produto para apresentar soluções de armazenamento residencial esteticamente agradáveis, flexíveis e simples e apoiar produtos de energia renovável para uso residencial com desempenho confiável. Todos os produtos da Hiconics são desenvolvidos especificamente para o mercado europeu e podem promover o crescimento da marca de seus clientes, proporcionar facilidade de operação aos instaladores e tranquilidade aos usuários finais.

Os fortes recursos de P&D da Hiconics garantem que as capacidades flexíveis de design de produtos de sua cadeia de valor ODM possam alcançar uma ampla cobertura de categorias e customização, possibilitando a entrega de produtos de energia renovável de alta qualidade aos clientes.

Aproveitando a sólida base e expertise da Midea na indústria de eletrodomésticos, a Hiconics se destacou na entrega de soluções de armazenamento de energia renovável para residências que não apenas apresentam praticidade excepcional, mas também lideram uma nova tendência na eletrificação de eletrodomésticos. Essas soluções integram dispositivos de energia sustentável em ambientes residenciais e estética industrial de maneira orgânica, satisfazendo a necessidade por designs limpos e atraentes. A abordagem de design modular reduz significativamente a carga para os instaladores, simplificando os processos de transporte e instalação. A filosofia de design da Midea, voltada para a estética em eletrodomésticos, garante que os proprietários desfrutem de uma experiência de usuário que é ao mesmo tempo inovadora e esteticamente agradável, caracterizada por uma sensação de aconchego e beleza. Além disso, a adoção de medidas de segurança abrangentes em vários níveis do sistema e no nível do pacote de bateria aumenta a segurança.

Sobre a Hiconics

Fundada em 2003, a Hiconics abriu seu capital na Bolsa de Valores de Shenzhen sob a abreviatura "Hiconics" e sob o código de ações "300048" em 20 de janeiro de 2010. Em 2020, foi oficialmente incorporada ao Grupo Midea. Em 2023, surgiram três principais linhas de negócios: uma ampla gama de produtos residenciais de energia renovável, inversores de alta e baixa tensão e as soluções fotovoltaicas da Midea.

