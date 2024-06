Intersolar Europa 2024: Entdecken Sie die innovative ODM-Lösung von Hiconics für grüne Energie im Wohnbereich

Die erstklassige proprietäre ODM-Lieferkette von Hiconics hat einen Weg für die Lieferung hochwertiger Produkte geebnet.

MÜNCHEN, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-energy Technology („Hiconics"; SHE300048), eine Marke für grüne Energie unter dem Dach von Midea, wird seine All-in-one-Energiespeichersysteme für Privathaushalte (RESS), Photovoltaik-Wechselrichter und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (EV) am Stand C2 670 auf der Intersolar Europe 2024 präsentieren. Die weltweit führende Messe für die Solarindustrie findet vom 19. bis 21. Juni 2024 in München statt.

Midea Hiconics Residential Green Energy Products

Um sich von anderen Anbietern grüner Energiespeicherlösungen zu unterscheiden, hat Hiconics eine ODM-Wertschöpfungskette auf höchstem Niveau geschaffen. Diese stützt sich auf der mehr als 50-jährigen Erfahrung von Midea im Bereich der Haushaltsgeräte, einer milliardenschweren Lieferkette und starken globalen F&E- und Fertigungskapazitäten, einschließlich 33 F&E-Zentren und mehr als 40 Fertigungszentren.

Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, Lieferkette, intelligente Fertigung, Qualitätskontrolle und andere Bereiche kontrolliert Hiconics streng jedes Produktdetail, um ästhetisch ansprechende, flexible und einfache Haushaltsspeicher zu präsentieren und grüne Energieprodukte mit zuverlässiger Leistung zu unterstützen. Alle Produkte von Hiconics sind speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten und können das Markenwachstum seiner Kunden fördern, den Installateuren eine einfache Bedienung ermöglichen und den Endverbrauchern Sicherheit bieten.

Die starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Hiconics stellen sicher, dass die flexiblen Produktdesignkapazitäten der ODM-Wertschöpfungskette eine breite Abdeckung der Produktkategorien und eine kundenspezifische Anpassung ermöglichen, um den Kunden hochwertige grüne Energieprodukte zu liefern.

Hiconics profitiert von der starken Basis und Expertise von Mideas in der Haushaltsgeräteindustrie und hat sich bei der Entwicklung von umweltfreundlichen Energiespeicherlösungen für den Hausgebrauch bewährt, die nicht nur besonders praktisch sind, sondern auch einen neuen Trend bei der Elektrifizierung von Haushaltsgeräten anführen. Diese Lösungen fügen nachhaltige Energiegeräte auf organische Weise in die häusliche Umgebung und die industrielle Ästhetik ein und befriedigen den Bedarf an sauberem und attraktivem Design. Die modulare Bauweise entlastet die Installateure erheblich und vereinfacht den Transport und die Installation. Die ästhetisch orientierte Designphilosophie von Midea bei Haushaltsgeräten sorgt dafür, dass Hausbesitzer ein Benutzererlebnis genießen, das sowohl hochmodern als auch ästhetisch ansprechend ist und sich durch ein Gefühl von Wärme und Schönheit auszeichnet. Darüber hinaus wird die Sicherheit durch umfassende Sicherheitsmaßnahmen auf verschiedenen Systemebenen und auf der Ebene der Batteriepakete erhöht.

Weitere Informationen über Hiconics finden Sie unter https://www.hiconics-global.com/company-profile/.

Informationen zu Hiconics

Das 2003 gegründete Unternehmen Hiconics wurde am 20. Januar 2010 unter der Abkürzung „Hiconics" und dem Aktiencode „300048" an der Börse von Shenzhen notiert. Im Jahr 2020 wird das Unternehmen offiziell in die Midea-Gruppe eingegliedert. Im Jahr 2023 haben sich drei Hauptgeschäftsbereiche herausgebildet: eine breite Palette an grünen Energieprodukten für Privathaushalte, Hoch- und Niederspannungswechselrichter sowie die Photovoltaik-Lösungen von Midea.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2429425/Midea_Hiconics_Residential_Green_Energy_Priducts.jpg