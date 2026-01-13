ITAÚ UNIBANCO - Convite reunião interativa - 4T25

Itaú Unibanco Holding S.A.

13 jan, 2026

SAO PAULO, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 05 de fevereiro de 2026, às 10h (horário de Brasília) e às 8h (EST), apresentaremos os nossos resultados do 4T25 em português e inglês, em reunião interativa, com sessão de perguntas e respostas ao final.

Para participar da reunião interativa, cadastre-se no link a seguir:
Itaú - Resultados 4T25

Os participantes da nossa reunião interativa serão: Milton Maluhy – CEO, Gabriel Amado de Moura – CFO, Renato Lulia – Diretor de Estratégia Corporativa, Relações com Investidores e M&A Proprietário e Gustavo Lopes Rodrigues – DRI.

No dia 04 de fevereiro de 2026, após o fechamento dos mercados de ações, nossos resultados estarão disponíveis no site de Relações com Investidores.

