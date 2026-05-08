ITAÚ UNIBANCO - Fato Relevante: Mudança de portal de notícias

SÃO PAULO, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em linha com o disposto no artigo 3º, § 4º, II, da Resolução CVM 44/21, que realizou a substituição do portal de notícias com página na internet utilizado para divulgação de seus atos e fatos relevantes. A Companhia passará a realizar referidas divulgações no portal https://mzgroup.com.br/fatos-relevantes/ em seção disponível para acesso gratuito.

O Formulário Cadastral e a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia foram reapresentados na presente data com a atualização do portal de notícias utilizado.

Em caso de dúvidas, por favor, acesse www.itau.com.br/relacoes-com-investidores e siga a rota: Menu > Serviços ao Investidor > Fale com o RI.

Gustavo Lopes Rodrigues

Diretor de Relações com Investidores

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

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FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.