ITAÚ UNIBANCO - Reunião Interativa 1T24

SÃO PAULO, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 07 de maio, às 10h (horário de Brasília) e às 9h (EDT), apresentaremos os nossos resultados do 1T24 em português e inglês, em reunião interativa, com sessão de perguntas e respostas ao final.

Para participar da reunião interativa, cadastre-se no link a seguir: https://live.popcast.com.br/itau/resultados1t24/Default.aspx

Os participantes da nossa reunião interativa serão: Milton Maluhy – CEO, Alexsandro Broedel – CFO e Renato Lulia – DRI

No dia 06 de maio, após o fechamento dos mercados de ações, nossos resultados estarão disponíveis no site de relações com investidores.

Acompanhe as novidades do Itaú Unibanco em nosso site de Relações com Investidores.

Contato: Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

Phone: (11) 5019-8880 / 8881

E-mail: [email protected]

