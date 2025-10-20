ITAÚ UNIBANCO - Reunião Interativa 3T25

SÃO PAULO, 20 de outubro de 2025/PRNewswire/ -- No dia 05 de novembro de 2025, às 10h (horário de Brasília) e às 8h (EST), apresentaremos os nossos resultados do 3T25 em português e inglês, em reunião interativa, com sessão de perguntas e respostas ao final.

Para participar da reunião interativa, cadastre-se no link a seguir:

Itaú - Resultados 3T25

Os participantes da nossa reunião interativa serão: Milton Maluhy – CEO, Gabriel Amado de Moura – CFO, Renato Lulia – Diretor de Estratégia Corporativa, Relações com Investidores e M&A Proprietário e Gustavo Lopes Rodrigues – DRI.

No dia 04 de novembro de 2025, após o fechamento dos mercados de ações, nossos resultados estarão disponíveis no site de relações com investidores.

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

(11) 5019-8880 / 8881

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2600067/5120544/ITAU_LOGO_POS_HEX_680X680_Logo.jpg

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.