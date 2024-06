ITAÚ UNIBANCO - O Itaú Day 2024 está chegando!

SÃO PAULO, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Convidamos você para esse encontro 100% digital no qual nossos executivos compartilharão as evoluções dos nossos objetivos estratégicos.

19 de junho das 9h às 12h (horário de Brasília)

Inscreva-se e envie sua pergunta

https://live.popcast.com.br/itauday2024/Default.aspx

Participações

Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal

Copresidentes do Conselho de Administração

Milton Maluhy Filho

CEO

Todos os membros do Comitê Executivo

