PEQUIM, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A JA Solar, uma líder proeminente na indústria fotovoltaica, assumiu a liderança no lançamento de uma iniciativa inovadora destinada a abordar as mudanças climáticas e a promover o desenvolvimento sustentável de empresas industriais e comerciais em escala global. Em parceria com mais de trinta empresas em todo o mundo, a iniciativa procura solucionar divisões setoriais e barreiras na cadeia industrial, abrindo caminho para estratégias de desenvolvimento verdes e de baixo carbono para empresas industriais e comerciais.

JA Solar lança iniciativa global de desenvolvimento verde para empresas industriais e comerciais (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

A iniciativa, intitulada Global Industrial and Commercial Enterprises Green Development Initiative (iniciativa de desenvolvimento verde das empresas industriais e comerciais globais), sublinha a necessidade urgente de uma ação coletiva no combate às mudanças climáticas. Através desta colaboração, a JA Solar e seus parceiros estão empenhados em aumentar a conscientização sobre práticas ambientais de baixo carbono, promover a eficiência energética e os esforços de redução de emissões, promover o desenvolvimento de uma economia circular e dar prioridade ao uso de energia verde através da inovação tecnológica.

Reconhecendo as alterações climáticas como um dos desafios primordiais do nosso tempo, a liderança da JA Solar neste esforço sublinha o papel crítico de mobilizar os setores industriais e comerciais globais para efetuar mudanças substanciais. Através da sinergia dos seus conhecimentos e recursos coletivos, a coligação se esforça para criar uma cadeia de valor verde e de baixo carbono, oferecendo uma contribuição substancial para a mudança mundial em direção a uma economia sustentável.

