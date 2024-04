JA Solar lance une initiative mondiale de développement durable pour les entreprises industrielles et commerciales

PÉKIN, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- JA Solar, l'un des principaux acteurs de l'industrie photovoltaïque, a pris l'initiative de lancer une initiative novatrice visant à lutter contre le changement climatique et à favoriser le développement durable des entreprises industrielles et commerciales à l'échelle mondiale. En partenariat avec plus de 30 entreprises dans le monde, l'initiative vise à combler les fossés sectoriels et à surmonter les obstacles de la chaîne industrielle, ouvrant ainsi la voie à des stratégies de développement durable et à faible émission de carbone pour les entreprises industrielles et commerciales.

JA Solar Launches Global Industrial and Commercial Enterprises Green Development Initiative

L'initiative, intitulée « Global Industrial and Commercial Enterprises Green Development Initiative », souligne l'urgence d'une action collective dans la lutte contre le changement climatique. Grâce à cette collaboration, JA Solar et ses partenaires s'engagent à sensibiliser aux pratiques environnementales à faible émission de carbone, à faire progresser l'efficacité énergétique et les efforts de réduction des émissions, à favoriser le développement d'une économie circulaire et à donner la priorité à l'utilisation de l'énergie durable par le biais de l'innovation technologique.

Reconnaissant que le changement climatique est l'un des principaux défis de notre époque, le leadership de JA Solar dans cette entreprise souligne le rôle essentiel de la mobilisation des secteurs industriels et commerciaux mondiaux en vue d'un changement substantiel. En rassemblant leurs connaissances et de leurs ressources collectives, la coalition s'efforce de créer une chaîne de valeur durable et à faible émission de carbone, contribuant ainsi de manière considérable à l'évolution mondiale vers une économie durable.